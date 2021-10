Stadt Luzern: Russisches Gemälde für 70'000 Franken versteigert

Stadt Luzern Galerie Gloggner versteigert Gemälde von Aleksandr Dejneka für 70'000 Franken Ganze elf Bieterinnen und Bieter am Telefon trieben den Preis am Samstagmorgen in die Höhe – bis er das Siebenfache des ursprünglichen Schätzwerts entsprach. Simon Mathis Jetzt kommentieren 23.10.2021, 18.00 Uhr

Das Gemälde «Frost» von Aleksandr Dejneka, das von einer Angestellten Gloggners aufgehängt wird. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. Oktober 2021)

Samstagvormittag, kurz vor 10 Uhr. Im Grand Salle des Stadtluzerner Grand Hotel Europe sassen zahlreiche Kunstliebhaberinnen und -liebhaber. Freundliche Grussworte wurden ausgetauscht, der Katalog der Galerie Gloggner lag auf so manchem Schoss und wurde interessiert durchgeblättert. Immer mehr Leute registrierten ein Nummernschild zum Bieten und nahmen im Saal Platz. Rund hundert Personen waren es am Schluss, sodass zusätzlich Stühle herbeigerückt werden mussten.

Gespannt fachsimpelten die Anwesenden darüber, welcher Name nun tatsächlich am stärksten im Rampenlicht stehen wird. Ist es tatsächlich der sowjetische Maler Aleksandr Dejneka, für den sich offenbar viele Landsleute aus Russland interessieren? Oder nicht doch eher ein hiesiger Künstler wie der Luzerner Hans Emmenegger?

Dejneka erzielte heuer den höchsten Preis

Der Auktionsvormittag hatte einige überraschende Wendungen in petto. Der Beginn verlief relativ zügig, bei den alten Meistern aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert war die Interesselage schnell klar. Bei der Nummer 34 schliesslich wurde es spannend: Ein Angestellter der Galerie trug die schlichte, schwarz-weisse Pinselarbeit «Frost» des Russen Dejneka in den Saal. Auktionator Paul Gloggner informierte das Publikum, dass nicht weniger als elf Bieterinnen und Bieter per Telefon zugeschaltet waren.

Entsprechend turbulent verlief die Versteigerung des Gemäldes; der Preis kletterte zügig in die Höhe, in nur wenigen Sekunden war der ursprüngliche Schätzpreis von 10'000 Franken weit überboten. Als einer der Telefonisten «70'000 Franken!» verkündete, hatten die Konkurrenten am Draht genug gehört. Paul Gloggner schwang den Auktionshammer: «Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten.» Die Anwesenden nahmen den Schlusspreis mit einem Raunen zur Kenntnis.

Duell um Elmiger-Landschaft

Das Dejneka-Bild erzielte am Samstagvormittag den höchsten Preis aller versteigerten Objekte. Wer allerdings auf ein grosses Interesse an einem lokalen Künstler getippt hatte, lag auch nicht ganz daneben. Denn das Landschaftsgemälde «Hausmatte» von Franz Elmiger, das eine Baumgruppe mit Wäscheleine zeigt, kam für 65'000 Franken unter den Hammer.

Hier kam es zum Duell zwischen einem Bieter im Saal und einer Person, die ein schriftliches Gebot abgegeben hatte. Gloggner, der den schriftlichen Auftrag vertrat, untermauerte nach einem längeren Hin und Her die Legitimität seiner Gebote: «Ich mache keine Spiele, das ist ernst.» Schliesslich setzte sich der Bieter im Saal durch. Auch das Elmiger-Bild übertraf den Schätzpreis deutlich; dieser wurde im Katalog auf 8000 Franken festgelegt.

Franz Elmiger: «Hausmatte». Um 1914. Öl auf Leinwand über Hartfasertafel. 55,5 × 73 cm. Schätzpreis: 8000 Franken. Bild: PD/Galerie Gloggner

Etwas weniger umkämpft waren ausnahmsweise die drei Gemälde von Hans Emmenegger. Dennoch fanden auch sie alle neue Besitzerinnen und Besitzer: Die «Äpfel auf grünem Stoff» für 8000 Franken, das «Blumenstilleben» für 16'000 Franken und das «Motiv aus dem Englischen Garten in München» für 24'000 Franken und erzielte so das Doppelte der Schätzung.

Hans Emmenegger: «Motiv aus dem Englischen Garten in München» (1893). Öl auf Leinwand. 39 x 49 cm. Bild: PD/Galerie Gloggner

Einen genau so hohen Preis erreichte das Porträt «Michèle» des Luzerner Malers Leopold Haefliger. Auch Werke von etablierten Kunstgrössen wie Pablo Picasso (48'000 Franken) und Jean Tinguely (32'000 und 40'000 Franken) fanden Abnehmerinnen und Abnehmer. Letztlich trügten die vielen Anfragen aus dem Ausland nicht: Der Russe Dejneka überstrahlte sie allesamt – den Luzerner Elmiger aber nur knapp.