Stadt Luzern: Wohnbaugenossenschaft Gefa wird 75

Die Gefa wurde 1946 in Luzern von Mitgliedern der bürgerlich-liberalen Mittelschicht gegründet, unter dem Namen «Genossenschaft für Arbeiterwohnungen». Ihr Zweck war es, günstigen Wohnraum für Arbeiter und Familien mit tiefen Einkommen zu schaffen. «Nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte grosse Wohnungsnot, es fehlte den Arbeitern vor allem an Wohnungen in der Nähe ihrer Arbeitsplätze, diese Lücke wollte die Genossenschaft schliessen», erklärt der heutige Gefa-Präsident Pascal Engelberger. Als erste Liegenschaft erwarb die Genossenschaft von der Stadt jene auf der Gütschhöhe.

Eine Besonderheit der Gefa ist, dass die Genossenschafter die Wohnungen nicht selber bewohnen, sondern diese an Familien, Alleinerziehende und Alleinstehende mit tiefem Einkommen vermietet. Die Gefa vermietet zurzeit 264 Wohnungen in 34 Liegenschaften an 18 Standorten, vorwiegend in Luzern, aber auch in Kriens und Hochdorf.