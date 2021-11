Stadt Luzern: Gewerbegebäude wird vorerst nicht abgerissen

Stadt Luzern «Achtungserfolg» für Heimatschutz: Bundesgericht bremst Abbruch des Gewerbegebäudes aus Die Rückbaupläne der CSS verzögern und erschweren sich. Laut Bundesgericht braucht es ein konkretes Neubauprojekt, bevor eine Abbruchbewilligung erteilt werden kann. Der Heimatschutz spricht von einem «Achtungserfolg». Simon Mathis 26.11.2021, 17.00 Uhr

Das CSS-Gewerbegebäude an der Tribschenstrasse 51 kann nicht so einfach abgebrochen werden, hält das Bundesgericht fest. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. August 2020)

«Zurück auf Feld eins»: So könnte man den Entscheid des Bundesgerichts zum Fall Gewerbegebäude grob herunterbrechen. Das höchste Gericht des Landes hat einen wegweisenden Zwischenentscheid gefällt, der den Abbruch des Hauses an der Stadtluzerner Tribschenstrasse 51 verzögern und erschweren wird. Dies schreiben der Innerschweizer Heimatschutz (IHS) und der Schweizer Heimatschutz (SHS) am Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung. Die beiden Organisationen hatten Beschwerde gegen die Abbruchbewilligung durch die Stadt Luzern eingelegt.