Stadt Luzern Grossprojekt ist vollendet: Der Gletschergarten lädt zum Rundgang durch den Fels Nach dreijähriger Bauzeit öffnet der Gletschergarten Luzern morgen Freitag um 13 Uhr die Felsenwelt für das Publikum. Die neue Attraktion bietet einen unterirdischen Rundgang im Berg. Beatrice Vogel 15.07.2021, 12.00 Uhr

Bilder: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 15. Juli 2021) Bilder: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 15. Juli 2021)

Laut einer Mitteilung des Gletschergartens bringt die Felsenwelt dem Publikum die geologischen Besonderheiten des Luzerner Sandsteins sowie die Erdgeschichte näher. Der Rundgang durch das Felsinnere ist als urtümliche Welt inszeniert: Urfische und Mammuts weisen als Lichtspiele den Weg. Dieser mündet tief im Berg in eine grosse Kaverne. Hier sammelt sich das von der Erdoberfläche eindringende Regenwasser in einem See. Von dort geht es über eine Treppe rund 30 Höhenmeter aufwärts zur «Sommerau» auf der Felsterrasse, einem bisher unzugänglichen Teil im Gletschergarten-Areal.

Hier ein Querschnitt des neuen Felsenwegs. Visualisierung: Miller & Maranta

Entworfen wurde die Felsenwelt vom Basler Architekturbüro Miller & Maranta nach der Idee einer Zeitmaschine. «Im gesamten Areal sind Spuren der Zeit zu entdecken, viele uralt, andere jünger und unverkennbar von uns Menschen gemacht. Mit unserem neuen Vermittlungskonzept heben wir die Chronologie der Zeit auf», wird Gletschergarten-Direktor Andreas Burri in der Mitteilung zitiert.

Neben der neuen Attraktion und der Erweiterung im und auf dem Fels wurde die Parklandschaft des Gletschergartens erneuert. Anbauten am Schweizerhaus wurden rückgebaut und die Fläche des Parks vergrössert. Auch der Eingang zum Spiegellabyrinth wurde neu gestaltet. Einzig der Sandstein-Pavillon für Ausstellungen sei noch nicht fertiggebaut, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Planungs- und Bauprozess wurde durch die Denkmalpflege des Kantons Luzern begleitet. Die Erneuerung des Museums dürfte insgesamt rund 20 Millionen Franken kosten.

Update folgt.