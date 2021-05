Stadt Luzern Grosse Opern und ein Restaurant mit Blick auf die Reuss: Das neue Luzerner Theater wird konkret Das Luzerner Theater stellt sein Betriebskonzept für den geplanten Neubau vor. Klar ist: Alles wird grösser, spektakulärer – und ein bisschen teurer. Robert Knobel 03.05.2021, 19.24 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Herbst soll der internationale Architekturwettbewerb für einen Theater-Neubau am Theaterplatz lanciert werden. Nach Vorliegen des Siegerprojekts 2022 soll das Stimmvolk der Stadt Luzern über die Projekt- und Baukredite befinden. Geht alles nach Plan, soll 2026 mit dem Bau begonnen werden. Eine Eröffnung des Neubaus wäre 2028 möglich. Am Montag haben Stadt, Kanton und Luzerner Theater das Betriebskonzept des künftigen Theaters vorgestellt. Das Konzept bildet die Grundlage für den Architekturwettbewerb.

Das heutige Theater soll abgerissen und erweitert werden. Die Verwaltung sowie Produktionsateliers sollen in der benachbarten Buobenmatt-Überbauung (rechts hinten) untergebracht werden. Bild: Roger Grütter

Geplant ist ein Neubau, der die Fläche des heutigen Theaters sowie einen Teil der Freifläche neben der Jesuitenkirche beansprucht. Dass der Neubau deutlich grösser werden soll als das alte Stadttheater, hat bereits für Kritik gesorgt. Deshalb wurde das Raumprogramm reduziert: Der Neubau umfasst hauptsächlich drei Säle und ein grosses Foyer mitsamt Restaurant. Alles, was nicht unmittelbar für den Aufführungsbetrieb notwendig ist, soll anderswo untergebracht werden: Geprobt wird weiterhin im Südpol, die Kulissen werden in der Werkstatt im Tribschen hergestellt und Büros sowie Kostüm- und Requisitenateliers sollen in der Überbauung Buobenmatt direkt am Theaterplatz untergebracht werden. Die Ateliers sollen entlang der Buobenmatt-Passage angereiht werden und öffentlich einsehbar sein.

Mit der Reduktion des Bauvolumens aufs Nötigste soll das Risiko von Einsprachen, etwa wegen der Abstände zur Jesuitenkirche, minimiert werden. «Das gibt auch den Architektenteams mehr Spielraum für die Gestaltung», sagt Beat Züsli, Luzerner Stadtpräsident und Präsident der Projektierungsgesellschaft Neues Luzerner Theater.

Geplant ist auch künftig ein Mehrspartenhaus, das Sprechtheater, Oper und Tanz anbietet. Das Luzerner Theater soll weiterhin ein intendantisch geführtes Haus mit festem Ensemble sein. Ein Verzicht auf fest angestellte Künstler wäre laut Betriebskonzept keine Option, da das Luzerner Theater dadurch seine Identität verlieren würde. Zudem wäre ein reines Gastspielhaus unter dem Strich deutlich teurer, weil die Gagen von Gastkünstlern oftmals weit über den Löhnen der regulär angestellten Ensemblemitglieder liegen. Dass diese heute teils sehr tief sind, wird gleichzeitig bemängelt. Es sei unabdingbar, die Künstlerlöhne nach oben zu korrigieren, heisst es im Betriebskonzept.

Die bühnentechnischen Abläufe sollen stark optimiert werden. Das ermöglicht, künftig mehrere Produktionen gleichzeitig auf den Spielplan zu setzen. Zudem sollen Theaterhäuser im In- und Ausland einzelne ihrer Produktionen auch in Luzern zeigen können. Auch grössere Co-Produktionen unter Beteiligung mehrerer Theater sind angedacht.

Eine Sommerpause soll es im Luzerner Theater künftig nicht mehr geben. Der Sommer soll für spezielle Aktivitäten genutzt werden, die insbesondere auch Touristen ansprechen: Musicals, kleine Festivals, Gastspiele, Aufführungen des Lucerne Festival, aber auch Produktionen von lokalen und regionalen Theaterschaffenden. Angesprochen sind dabei explizit nicht nur die professionelle freie Theaterszene in Luzern, sondern auch die Laientheater und Operettenbühnen der ganzen Zentralschweiz.

Das Raumprogramm des Neubaus sieht wie folgt aus:

Grosser Saal mit 600 bis 700 Plätzen. Hier sollen insbesondere Opern gespielt werden. Dank des grösseren Orchestergrabens sind neu auch Opern mit sehr grosser Besetzung, etwa von Wagner oder Strauss, möglich. Der Saal soll über eine exzellente Akustik verfügen, die mit dem KKL auf Augenhöhe ist.

mit 600 bis 700 Plätzen. Hier sollen insbesondere Opern gespielt werden. Dank des grösseren Orchestergrabens sind neu auch Opern mit sehr grosser Besetzung, etwa von Wagner oder Strauss, möglich. Der Saal soll über eine exzellente Akustik verfügen, die mit dem KKL auf Augenhöhe ist. Kleiner Saal mit 300–350 Plätzen vor allem fürs Sprechtheater.

mit 300–350 Plätzen vor allem fürs Sprechtheater. Multifunktionsraum mit 150 Plätzen für Lesungen, Kinderprogramm und Figurentheater, Empfänge etc.

mit 150 Plätzen für Lesungen, Kinderprogramm und Figurentheater, Empfänge etc. Grosses Foyer , das ganztags öffentlich zugänglich und zur Reuss hin geöffnet ist. Hier soll ein städtischer Treffpunkt entstehen, der nicht nur den Theaterbesuchern offen steht. Als Vorbild wird beispielsweise die Bibliothek Oodi in Helsinki genannt:

, das ganztags öffentlich zugänglich und zur Reuss hin geöffnet ist. Hier soll ein städtischer Treffpunkt entstehen, der nicht nur den Theaterbesuchern offen steht. Als Vorbild wird beispielsweise die Bibliothek Oodi in Helsinki genannt: Restaurant : Die Gastronomie nimmt eine zentrale Rolle ein. Sie leistet einen wichtigen Beitrag zur Öffnung des Gebäudes, dient als Einnahmequelle und soll das Theatererlebnis attraktiver machen. Das zur Reuss hin offene Restaurant soll spezielle Menus anbieten, die zum jeweiligen Spielplan passen. In der Konsequenz will das Luzerner Theater das Restaurant auch selber führen und nicht einem externen Pächter übergeben.

: Die Gastronomie nimmt eine zentrale Rolle ein. Sie leistet einen wichtigen Beitrag zur Öffnung des Gebäudes, dient als Einnahmequelle und soll das Theatererlebnis attraktiver machen. Das zur Reuss hin offene Restaurant soll spezielle Menus anbieten, die zum jeweiligen Spielplan passen. In der Konsequenz will das Luzerner Theater das Restaurant auch selber führen und nicht einem externen Pächter übergeben. Grosse Dachterrasse : Diese soll öffentlich zugänglich sein und einen Blick von oben in den Bühnenturm ermöglichen.

: Diese soll öffentlich zugänglich sein und einen Blick von oben in den Bühnenturm ermöglichen. Theater-Shop: Ähnlich wie in Museen soll der Kassenbereich offen gestaltet und mit einem kleinen Shop ergänzt werden, wo man CDs, Bücher und Souvenirs kaufen kann.

Die Angebote speziell für Kinder und Jugendliche sollen ausgebaut werden. Das Figurentheater soll neu im Hauptgebäude untergebracht werden. Und während Theater- und Opernaufführungen soll eine Kinderbetreuung angeboten werden.

Der Bau des neuen Theatergebäudes wird rund 120 Millionen Franken kosten, finanziert durch die Stadt Luzern. Die Subventionen für den Betrieb sollen von 20 auf 22,6 Millionen Franken pro Jahr steigen. Diese Kosten teilen sich Stadt (40 Prozent) und Kanton (60 Prozent). Dies auf der Basis des neuen Verteilschlüssels im Zweckverband Grosse Kulturbetriebe. Dank des zeitgemässen Gebäudes soll das Theater auch für Sponsoren attraktiver werden. Weiter sollen Fremdvermietungen, Gastspiele sowie die Theater-Gastronomie zu mehr Einnahmen führen. So soll die Besucherzahl von 60'000 auf 100'000 pro Jahr erhöht werden. Insgesamt soll die Eigenwirtschaftlichkeitsquote von 19 auf 31 Prozent erhöht werden.

Die Pläne katapultieren das Luzerner Theater endlich ins 21. Jahrhundert, heisst es im Betriebskonzept – in architektonischer, künstlerischer und gesellschaftlicher Hinsicht. Birgit Aufterbeck, Stiftungsratspräsidentin des Theaters, sagt: «Wir bieten hervorragende Bedingungen für künstlerisches Schaffen und bieten gleichzeitig den kommenden Generationen einen grossen Gestaltungsspielraum.»