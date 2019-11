Stadt Luzern: Grüne lancieren Klima-Initiative 28.11.2019, 17.38 Uhr

(bev) Die Grünen Stadt Luzern haben an ihrer Mitgliederversammlung vom Mittwochabend eine Volksinitiative zum Stadtklima lanciert. Wie die Partei am Donnerstag mitteilte, fordert die Initiative «Massnahmen zum Schutz und zur Förderung von natürlichen, unversiegelten Flächen sowie eine aktive Sicherung des Grünraumes und der Biodiversität im gesamten Stadtraum». Das Volksbegehren werde nach der Prüfung durch den Stadtrat im Februar 2020 in die Sammelphase gehen.