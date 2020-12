Stadt Luzern Grüne wollen das Betretungsverbot auf Schulhausplätzen kippen – diesmal mit Hilfe von SP und FDP Schulhausplätze dürfen in Luzern vor Schulbeginn und nach 22 Uhr nicht betreten werden. Grüne, SP und FDP wollen diese Regelung abschaffen. Auch Hunde sollen wieder erlaubt sein, ebenso das Abspielen von Musik. Hugo Bischof 22.12.2020, 16.23 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die zeitlichen Betretungsverbote auf Schulhausarealen sollen wieder aufgehoben werden. Das fordern die Grossstadträte Jona Studhalter und Mirjam Landwehr (Grüne), Adrian Albisser (SP) und Marco Baumann (FDP) in einem Postulat namens ihrer Fraktionen. «Die Schulhausareale sollen als Teil des öffentlichen Raums anerkannt werden», schreiben sie in ihrem Vorstoss.

Aufgehoben werden soll auch das Betretungsverbot für Hunde. Zudem soll das Abspielen von Musik in «nachbarschaftsverträglicher Lautstärke» auf Schulhausplätzen wieder erlaubt werden.

Stadtrat verschärfte Regeln wegen Vandalismus, Littering und Ruhestörung

Luzerns Stadtrat hatte die Verhaltensregeln auf Schulhausplätzen aufgrund von vermehrten Klagen wegen Vandalismus, Littering und Ruhestörungen im Oktober 2019 verschärft. Unter anderem gilt seither ein Betretungsverbot wochentags vor 7 Uhr morgens und ab 22 Uhr abends sowie an Wochenenden und Feiertagen vor 10 und nach 22 Uhr. Ganz verboten auf Schulhausarealen sind Hunde sowie das «Inbetriebsetzen von Tonwiedergabegeräten aller Art (z. B. Radios usw.)». Verstösse können mit einer Busse bis zu 2000 Franken bestraft werden.

Eine Verbotstafel beim Schulhaus Hubelmatt. Bild: Pius Amrein (Luzern, 21. Dezember 2020)

«Die Schulhausareale erfüllen eine wichtige Aufgabe im Schulbetrieb, gleichzeitig sind sie als öffentliche Räume durch ihre Multifunktionalität besonders wertvoll», halten die Vertreter von Grünen, SP und FDP nun fest. «Insbesondere auch ausserhalb der Schulzeiten dienen sie als Treffpunkt, als Sport- und Spielplätze und auch als durchgrünte Rückzugsorte.» Schulanlagen seien zudem oft auch «Durchgangsorte», also wichtige Puzzleteile im Fusswegnetz der Stadt, die mit den Betretungsverboten zu gewissen Zeiten nur noch illegal genutzt werden könnten:

«So ist nur schwer möglich, der Bevölkerung zu erklären, warum am Samstagmorgen um 9 Uhr eine Runde Pingpong im Vögeligärtli erlaubt ist, auf dem Sälischulhausplatz jedoch mit bis zu 2000 Franken Busse geahndet werden kann.»

Die Verdrängung der Bevölkerung hin zu anderen öffentlichen Anlagen der Stadt könne zudem «zu mehr Konflikten und Lärm an anderen Orten der Stadt führen», schreiben die Postulanten. Sie sind überzeugt:

«Die aktuellen Verordnungen zu Nachtruhe und Lärmschutz genügen, um ein friedliches Miteinander auch auf den Schulhausarealen ausserhalb der Schulzeit zu unterstützen.»

Die Postulanten fordern den Stadtrat weiter auf, die Kommunikation über die Nutzungsregeln «zeitgenössisch und bevölkerungsorientiert zu gestalten» und zu prüfen, «ob die Zuständigkeit der Bewirtschaftung, insbesondere in der Reinigung und Kontrolle, neu definiert werden muss». Zum Beispiel könnte das Strasseninspektorat zur Reinigung der Schulhausplätze am Wochenende hinzugezogen werden, was die Schulhausabwarte entlasten würde. Zudem sei ein grosser Teil der Nutzenden der Schulhausplätze über die Restriktionen gar nicht im Bilde und «praktiziert das Samstagmorgen-Yoga somit unwissend illegal».

CVP ist bereit, über Lockerungen zu diskutieren

Am 24. September 2019 war ein ähnliches Postulat der Grünen vom Stadtparlament knapp abgelehnt worden, weil die Forderungen zu weit gingen. Damals wurde der Stadtrat gebeten, «gerichtliche Verbote, die dem Grundsatz des frei zugänglichen öffentlichen Raumes widersprechen, wieder aufzuheben», so der Wortlaut des damaligen Vorstosses. Die Stossrichtung des neuen, von SP und FDP mitunterzeichneten Vorstosses sei «weniger radikal», sagt nun CVP-Fraktionschefin Mirjam Fries auf Anfrage. Zwar brauche es klare Regeln, «und Verbote sind für uns kein Tabu», erklärt Fries. Andererseits teile die CVP die Ansicht, «dass Schulräume wichtige Freiräume darstellen, die öffentlich zugänglich sein müssen. In dem Sinne sind wir bereit, über Lockerungen bei den Verboten zu diskutieren».

Er sei nicht per se für Regulierung, «doch leider geht es manchmal nicht anders», sagt SVP-Fraktionschef Thomas Gfeller: «Würden sich die Hundebesitzer und weitere Betroffene an die geltenden Regeln halten, stünde der Aufhebung des Betretungsverbots nichts im Wege. Leider zeigt die gängige Praxis, dass dies nicht immer der Fall ist und es deswegen Regulierungen braucht, welche auch sanktioniert werden können. Die Leidtragenden sind immer diejenigen, welche durch einige wenige bestraft werden, die sich nicht an die Regeln halten.» Gfeller könnte sich aber zeitliche und nutzungsmässige Anpassungen des Betretungsverbots vorstellen. Die GLP war am Dienstag nicht erreichbar.