Tribschenstrasse soll neu gestaltet werden

Der Stadtrat hat 2021 in einem Entwicklungskonzept Massnahmen definiert, um in den nächsten 15 Jahren die Lebens- und Aufenthaltsqualität am linken Seeufer zu verbessern. Bis 2023 sollen konkrete Umsetzungsprojekte angegangen werden. Dazu gehören unter anderem die Neugestaltung des Alpenquais, die ökologische Aufwertung der Seeufer oder ein Pop-up-Park beim technischen Sporn – und auch die Neugestaltung der Tribschenstrasse.