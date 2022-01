Heiraten in der Pandemie? Luzerner Hochzeitsmesse machts möglich

Stadt Luzern Heiraten mitten in der Pandemie? Wie das geht, zeigt die Luzerner Hochzeitsmesse Viele Brautpaare haben ihre Hochzeitsfeier hinausgeschoben. 2022 sind die Agenden von Hochzeitsfotografinnen und Hochzeitsplanern nun aber prall gefüllt. Alessia Derikesen 21.01.2022, 05.00 Uhr

Am kommenden Wochenende findet die Hochzeitsmesse Luzern statt. Dort können sich Heiratswillige Inspirationen für ihren grossen Tag holen und sich von rund 90 Ausstellern beraten lassen.

Doch wie heiratet man eigentlich mitten in einer Pandemie? Sind rauschende Feste überhaupt noch gefragt - beziehungsweise möglich? Prinzipiell habe die Zahl der Hochzeiten nicht abgenommen, erklärt Messeleiter Patrik Haf. Allerdings hätten viele Paare nur standesamtlich oder nur in kleinem Kreis geheiratet und die grosse Feier verschoben. Denn, so Haf:

«Ganz aufs grosse Fest verzichten möchten die meisten Paare nicht».

Ähnliche Beobachtungen macht Hildegard Leonhard Hug. Sie führt freie Trauungszeremonien durch und hilft bei der Gestaltung von Feiern. «Viele Paare möchten zurzeit zivil heiraten und ein grösseres Fest feiern, wenn sich die Krise etwas legt», erklärt sie. 2022 könnte daher zu einem richtigen Hochzeits-Jahr werden. So hat die Hochzeitsfotografin Sabine Stella in diesem Jahr schon eine sehr volle Agenda, weil viele Paare ihre Hochzeitsfeier 2022 nachholen wollen.

Wenn sich die Gäste beim Apero nicht begegnen dürfen

Massnahmen wie Zertifikats- und Maskenpflicht haben die Hochzeitsfeiern der letzten zwei Jahre geprägt - und werden es noch eine Weile weiter tun. Immerhin sind die Restriktionen mittlerweile nicht mehr so strikt wie zu den schlimmsten Pandemiezeiten. Hildegard Hug erinnert sich an Hochzeits-Aperos, an denen die Gäste in zwei Gruppen aufgeteilt wurden, damit sie sich nicht begegnen.

Als Reaktion auf die Coronabestimmungen werden Hochzeiten vermehrt auch ins Freie verlegt. Allerdings ist dieser Outdoor-Trend nicht erst seit Corona aktuell. Gerade im Sommer träumen viele Brautpaare von einer romantischen Location am See oder auf einer Wiese.

Hochzeiten werden kurzfristiger organisiert als früher

Eine weitere Folge der Pandemie ist, dass Hochzeiten oft kurzfristiger geplant und organisiert werden. Hochzeitsfotografin Sabine Stella war vor der Krise jeweils bis auf eineinhalb Jahre hinaus ausgebucht. Nun wird vieles spontaner geplant. «Ich bin bereit, mit dem Brautpaar einen neuen Termin festzulegen, falls eine Hochzeit verschoben werden muss. Wichtig sind gute Zusammenarbeit und Flexibilität», erklärt Stella.

Betroffen von der Pandemie ist auch die Hochzeitsmesse Luzern. Sie musste 2021 wie viele andere Anlässe abgesagt werden. Dieses Jahr kann sie unter Einhaltung der 2G-Regel und der Maskenpflicht wieder stattfinden. «Die Hochzeitsmesse ist eine Plattform, bei der Brautpaare innerhalb kürzester Zeit, möglichst viel für die Hochzeit abklären können», erklärt Patrik Haf. An der Messe stehe der persönliche Kontakt im Vordergrund:

«Einen Ring online zu kaufen, ist möglich, doch viele Paare möchten in echt beraten werden und Kontakt zu einem Anbieter aufbauen können.»

Infos zur Hochzeitsmesse Luzern Datum und Öffnungszeiten:

Samstag, 22. Januar, 10–18 Uhr

Sonntag, 23. Januar, 10–17 Uhr Eintrittspreise:

Erwachsene: CHF 18.–/Tag

Kinder: bis 16 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen gratis Schutzmassnahmen:

2G-Regel und Maskenpflicht www.hochzeitsmesseluzern.ch