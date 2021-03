Stadt Luzern Hier darf bald offiziell gesprayt werden Ob Anfänger oder Profi: Allen wird ab April eine Plattform für legales Sprayen geboten. Das Angebot soll unter anderem helfen, illegales Sprayen zu reduzieren. 29.03.2021, 10.53 Uhr

Zwei Wände dürfen ab April legal besprayt werden. Bild: Stadt Luzern

(zgc) In der Stadt Luzern darf ab April legal gesprayt werden. Dies schreibt die Stadtverwaltung in einer Medienmitteilung. Die Autobahnunterführung am Sentiweg war bisher ein beliebter Ort zum illegal Sprayen.