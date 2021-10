Auf Tour mit dem neuen Anti-Graffiti-Team der Stadt Luzern

Stadt Luzern Hier macht das Anti-Graffiti-Team einer Sprayerei mit Hochdruck den Garaus Weil immer mehr Graffiti im öffentlichen Raum auftauchen, hat die Stadt Luzern technisch und personell aufgerüstet. Auf Tour mit dem Anti-Graffiti-Team. Roman Hodel Jetzt kommentieren 06.10.2021, 05.00 Uhr

«ACAB» ist die Abkürzung für eine Polizistenbeleidigung auf Englisch. Sie prangt in silbernen Lettern auf der rot bemalten Betonbrüstung der Langensandbrücke. Allerdings nicht mehr lange. Das neue Anti-Graffiti-Team der Stadt Luzern macht der Sprayerei in Kürze den Garaus. Geleitet wird es von Benedikt Bucher vom Strasseninspektorat. Dem Team gehören zwei Mitarbeiter des Inspektorats und bis zu zehn Mitarbeitende des Arbeitsintegrationsprogramms ReFIT an.

An diesem Vormittag sind sie zu zweit unterwegs. Bucher und Mitarbeiter Matteo Barrea stehen auf dem südlichen Fussgängersteg der Brücke, neben ihnen brummt ein weisser Blechkasten auf Rädern. Es handelt sich um den neuen Hochdruckanhänger. Bucher öffnet die Türe und stattet sich und Barrea mit Gummi-Handschuhen aus. Dann tragen sie Reinigungsmittel auf die Putzlappen auf und knöpfen sich den «ACAB»-Graffito vor.

Benedikt Bucher (links) und Matteo Barrea machen einen illegalen Graffito am Fussgängersteg der Langensandbrücke unsichtbar. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 25. September 2021)

Bereits mit den Putzlappen verschwindet der Graffito zu einem guten Teil. Um es jedoch wirklich zu entfernen, braucht es das Reinigungsgerät. Bucher nimmt die Hochdruckpistole in die Hand, zielt auf das Gesprayte und drückt den Knopf. Mit bis zu 350 bar Druck schiesst nun Heisswasser gegen die Wand. Von den silbernen Buchstaben ist bald nichts mehr zu sehen. «Ein Zaubergerät», so Bucher. Wobei: Nicht überall ist ein Druck von 350 bar sinnvoll. Er sagt:

«Je nach Untergrund kann sich die Farbe lösen – da muss man schon vorsichtig sein und etwas pröbeln.»

Jetzt kommt der neue Heisswasser-Hochdruckreiniger zum Einsatz – Benedikt Bucher im Einsatz auf der Langensandbrücke. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 25. September 2021)

Der Heisswasser-Hochdruckreiniger und das Anti-Graffiti-Team sind gemäss Florian Aschbacher, Leiter Betrieb und Strassenunterhalt, nötig, weil die Anzahl illegaler Graffiti im öffentlichen Raum stark zugenommen hat. Als Vorbild dient Luzern die Stadt Zürich. Dort existiert bereits ein solches Team mit entsprechendem Gerät. Letzteres anzuschaffen, kostete die Stadt Luzern 40'000 Franken.

Für Aschbacher ist es gut investiertes Geld: «Mit Heisswasser und speziellen, biologisch abbaubaren Mitteln lässt sich die Farbe in vielen Fällen besser entfernen.» Auch kann das Team damit ohne Chemikalien etwa öffentliche Brunnen von Kalk befreien. Schliesslich sei eine eigens ausgebildete Gruppe effizienter und professioneller, als wenn wie bisher Mitarbeitende bei Gelegenheit bloss mit Putzlappen hinter die Graffiti gehen. Aschbacher sagt:

«Wir können uns vorstellen, diesen Dienst in zwei, drei Jahren auch Privaten für einen Pauschalbetrag zur Verfügung zu stellen.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Gemeldet werden die Sprayereien der Stadt einerseits von Passanten, andererseits von den Mitarbeitenden des Strasseninspektorats und der Stadtgärtnerei. «Von ihnen sind täglich rund 200 Leute im ganzen Stadtgebiet unterwegs – illegale Graffiti melden sie uns über eine interne Meldeplattform», sagt Aschbacher. Die Aufträge werden hernach geografisch gebündelt und vom Anti-Graffiti-Team beinahe täglich ausgeführt. Zur Beseitigung von Vandalismusschäden gibt das Strasseninspektorat pro Jahr zirka 150'000 Franken aus.

So oder so bleibt die Entfernung von Graffiti eine Sisyphusarbeit. Was in nur zehn Sekunden hingesprayt ist, muss während 30 bis 45 Minuten mehr oder weniger mühsam entfernt werden. Zwar gibt es Graffitischutzbeläge für Gebäude, doch diese verlieren mit jeder Graffitientfernung einen Teil ihrer Wirkung. Vor allem aber – kaum ist ein Graffito beseitigt, ist die betroffene Wand schon wieder versprayt. Ein Auge zuzudrücken, wäre gemäss Aschbacher der falsche Weg: «Graffiti ziehen weitere Graffiti an.» Das sieht auch Bucher so – er findet: «Es bräuchte mehr legale Spraywände in der Stadt.» Immerhin: Im Frühling sind zwei neue dazugekommen – in der Sentimatt bei der Einfahrt des Sonnenbergtunnels.