Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in der Stadt Luzern

Stadt Luzern Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall – Polizei sucht Zeugen Auf der Kreuzung Baselstrasse-Gütschstrasse sind zwei Autos miteinander kollidiert. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. 02.05.2022, 14.02 Uhr

Auf dieser Kreuzung kam es zur Kollision zweier Autos. Bild: Google Maps

Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag, 1. Mai, kurz vor 14 Uhr in der Stadt Luzern. Auf der Kreuzung Baselstrasse-Gütschstrasse kam es laut einer Medienmitteilung der Staatsanwaltschaft Luzern zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen liegt laut Polizeiangaben bei rund 18’000 Franken.