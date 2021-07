Stadt Luzern Hund von Lieferwagen angefahren und verletzt – Polizei sucht den Fahrer Am Schweizerhofquai ist ein Hund von einem Lieferwagen angefahren worden. Der Fahrer hielt zwar an, fuhr aber schliesslich weiter, ohne seine Angaben zu hinterlassen. 20.07.2021, 15.44 Uhr

Eine Hundehalterin war am vergangenen Freitag kurz vor 11 Uhr in der Stadt Luzern am Schweizerhofquai unterwegs. Auf der Höhe des Schiffsrestaurants Wilhelm Tell sei ihr angeleinter Hund erschrocken, unvermittelt auf die Strasse gerannt und von einem Lieferwagen erfasst worden. Dies teilte die Luzerner Polizei am Dienstag mit.