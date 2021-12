Brauerei Maihof Luzern «Daraus muss jemand einen Film machen!» Gymnasiast begeistert Publikum mit Dok über einen besonderen Bierbrauer Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 17. Dezember 2021) Die Brauerei Maihof beliefert ausgewählte Stadtluzerner Lokale mit Bier. Der 19-jährige Gymnasiast León Häselbarth hat den Bierbrauer Christopher Lüke filmisch porträtiert – und dafür prompt einen Preis gewonnen. Zu Besuch in einer besonderen Werkstatt. Simon Mathis 0 Kommentare 27.12.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Kennerinnen und Kenner haben es bestimmt schon einmal getrunken: ein Bier der Brauerei Maihof Luzern. Erhältlich ist dieser exklusive Tropfen in nur drei Stadtluzerner Lokalen: in der Jazzkantine, im Hopfenkranz und im Maihöfli. Nur: Wer ist eigentlich der Macher dieser Getränke? Eine Antwort darauf liefert ein Dokumentarfilm, der kürzlich an der Horwer Filmnacht Aufsehen erregte.

Regisseur ist León Häselbarth, der mittlerweile an der Kanti Alpenquai die Matura abgeschlossen hat. Und der Protagonist: Christopher Lüke. Dieser erzählt im Film ruhig und hintersinnig von seinen drei Leidenschaften: dem Restaurieren von Häusern, dem Herumschrauben an Oldtimern und – eben – dem Brauen von Bier. Wir haben die beiden bei Lüke zuhause getroffen, wo auch der Film entstanden ist. Die Holzbaracke steht unübersehbar im Maihofquartier, mit mehreren Vordächern, die Oldtimern Unterstand bieten.

Das Bier von Christopher Lüke gibt's in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Links das Etikettier-Gerät. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 17. Dezember 2021)

«Daraus muss jemand einen Film machen!»

Ursprünglich war das Gebäude das Holzlager einer Schreinerei, davor eine Militärbaracke auf dem Glaubenberg. Vor rund 20 Jahren hat der Architekt Lüke mit seiner Frau Irene Erni das Haus übernommen und umgenutzt. Er hat es sich unverkennbar zu eigen gemacht: Es ist Heim, Garage, Büro und Brauerei zugleich.

«Ich befinde mich schon sehr lange im Homeoffice», sagt Christopher Lüke. Und Häselbarth erzählt: «Als ich Christopher und sein Zuhause zum ersten Mal sah, war mein erster Gedanke: Daraus muss jemand einen Film machen!»

Einblick in Lükes Werkstatt. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 17. Dezember 2021)

Kennengelernt haben sich die beiden, während Häselbarth als Praktikant für ein Grafik-Büro arbeitete. Er fasste die Aufgabe, einen Vorschlag für die Etiketten für Lükes selbst gebrautes Bier zu gestalten. So entstand die Idee für ein filmisches Porträt, das Häselbarth schliesslich im Rahmen seiner Maturaarbeit in die Tat umsetzte. Mit grossem Erfolg: Im November erhielt er mit gerade mal 18 Jahren an der Horwer Filmnacht den Publikumspreis in der Kategorie Dokumentarfilm – und konnte sich gegen einige namhafte Konkurrenten durchsetzen.

«Zuerst hab ich mich schon gewundert, ob mein Geschwafel irgend jemanden interessieren könnte», sagt Christopher Lüke in seiner typisch selbstironischen Art. «Ich rede halt schon gern. Aber bald schon war mir klar: Es ist fast meine Pflicht, ein solches Projekt von einer jungen Person zu unterstützen.»

León Häselbarth (links) mit Christopher Lüke in dessen Werkstatt. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 17. Dezember 2021)

Einschusslöcher in der Werkstatt

Der 57-jährige Christopher Lüke ist Macher und Geniesser zugleich. Oder genauer: Er geniesst das Machen in vollen Zügen. Wer mit ihm ins Gespräch kommt, hört viele geschichtliche Kuriositäten, technische Details, aber auch philosophische Ausführungen. Etwa, wenn er aus einem alten Militärbuch zitiert, das empfiehlt, löchrige Tanks mit rohen Kartoffeln zu stopfen. Oder wenn er erzählt, wie gefährlich das Metier des Bierbrauens ist: «Wenn der Gärungsprozess noch nicht gestoppt ist, kann so eine Bierflasche schon mal explodieren.» Er zeigt auf «Einschusslöcher» in der Betondecke, die eines Nachts entstanden seien.

Lükes Vater ist Deutscher, seine Mutter Walliserin. «Meine Muttersprache wäre also Französisch», sagt Lüke. «Aber leider bin ich Techniker, kein Sprachgenie. Ich denke in Millimetern.» Er sei von Vater und Grossvater «genetisch vorbelastet», sie seien «Technokraten» gewesen. Bei allen drei Leidenschaften Lükes gehe es um Wissen, Regeln und um Disziplin:

«Das Bierbrauen ist eine langwierige Tätigkeit, es dauert fünf bis sechs Stunden. Abkürzungen gibt's nicht. Das entschleunigt.»

León Häselbarth und Christopher Lüke schauen sich einen VW-Käfer genauer an. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 17. Dezember 2021)

Man merkt, dass Christopher Lüke gerne jeden Schritt genau durchdenkt – und auch selber ausführt. «Wer sich ein bisschen Zeit nimmt, kann die alte Autotechnik voll und ganz verstehen, jede Schraube hat Sinn und Zweck.» Bei der neuen Technik sei dieses Verständnis fast nicht mehr möglich: «Heute beherrscht das Auto die Menschen, nicht umgekehrt.» Während er früher mit seinen Oldtimer gerne auf Tour ging, sei das heute nicht mehr der Fall:

«Mittlerweile fahre ich nur noch Auto, wenn es nicht anders geht.»

Auch zum Bierbrauen ist Lüke über die Oldtimer gekommen. Vor rund vier Jahren wollte ich ein Feuerwehr-Tanklöschfahrzeug in ein Wohnmobil umbauen, erzählt Lüke. «Meine Familie fand das aber blöd, da das Teil zu viel Treibstoff brauchte und nur für kurze Strecken brauchbar war.» Deshalb verkaufte er das Fahrzeug – an einen Solothurner Bierbrauer. Als dieser das Gefährt abholte und Lüke kennen lernte, meinte er kurzerhand: «Christopher, macht du Bier. Das wird dein Leben verändern.» Lüke erzählt:

«Bis dahin hatte ich keine Ahnung, war Konsument des normalen Supermarkt-Bieres und hatte eigentlich ein glückliches Leben.»

Lüke folgte dem Rat und begann zu brauen, zunächst für sich selbst. Bald schon belieferte er die Jazzkantine mit dem offen verkauften, frisch gezapften «Grabenbier», da er mit einem der Geschäftsführer Sylvan Müller verschwägert ist. Dann kamen zwei weitere Lokale dazu, in denen das Bier in Flaschen angeboten wird.

Auch Spielzeugautos sind in Lükes Werkstatt parkiert. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 17. Dezember 2021)

Massenproduktion ausgeschlossen

Wenn León Häselbarth den Dokfilm noch einmal drehen könnte, würde er vieles anders machen: «Im Nachhinein sehe ich viele Fehler, die mich stören – zum Beispiel beim Schnitt», sagt er. Mittlerweile blickt er allerdings in die Zukunft. Sein Ziel ist ein Studium in «Crossmedia», seinen letzten Film hat er kaum gedreht: «Ich denke bereits über den nächsten nach.» Die Leidenschaft fürs Filmemachen liegt in die Familie: Seine Tante Silvia Häselbarth Stolz ist Filmproduzentin und Regisseurin.

An den ersten Luzerner Kulturbiertagen 2019 hat die Brauerei Maihof übrigens den ersten Platz für den besten Durstlöscher erhalten. «Und das, obwohl ich damals gerade erst angefangen hatte», sagt Lüke. «Das war recht peinlich – also für mich.» Eine Massenproduktion kommt für ihn trotz Erfolg nicht in Frage: «Dazu fehlt mir schlicht die Zeit, neben all der Arbeit habe ich ja noch eine tolle Familie und Hund.» Lüke findet es befreiend, selbst entscheiden zu können, wie viele Biere er herstellt.

Das Bier der Brauerei Maihof kommt in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 17. Dezember 2021)

Bleibt nur noch eine Frage zu klären: Wie schmeckt's? Süffig und erfrischend – und das schreibt einer, der mit Bier sonst nicht so viel am Hut hat.

