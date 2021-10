Luzern: Polizei nimmt acht Insassen eines Reisecars fest

Stadt Luzern Illegale Einreisen und offene Bussen: Polizei nimmt acht Insassen eines Reisecars fest In der Nacht auf Mittwoch kontrollierte die Luzerner Polizei die Passagiere eines Reisebusses. Acht Personen waren ohne gültige Reisedokumente auf der Durchreise und wurden festgenommen. 06.10.2021, 16.50 Uhr

Am Mittwoch, 6. Oktober 2021, kurz vor 0.30 Uhr morgens, kontrollierte die Luzerner Polizei aufgrund eines Hinweises am Carparkplatz Inseli einen Reisebus und dessen Insassen. 57 Personen wurden so überprüft, acht Reisende wurden vorläufig festgenommen. Das schreibt die Kantonspolizei Luzern in einer Mitteilung.