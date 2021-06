Stadt Luzern Im Gebiet Büttenen ist ein grösserer Neubau geplant – Anwohner wollen rechtlich dagegen vorgehen Auf dem Areal Eggen sollen rund 90 Wohnungen entstehen. Eine Interessengemeinschaft bekämpft das Projekt. Stefan Dähler 28.06.2021, 05.00 Uhr

Auf der Fläche zwischen Büttenen- und Kreuzbuchstrasse befinden sich derzeit ein alter Bauernhof und eine kleine Überbauung mit rund 23 Wohnungen. Letztere soll nun abgerissen und durch einen verwinkelten Neubau in Z-Form mit 77 Eigentumswohnungen auf fünf Vollgeschossen ersetzt werden.

Alles anzeigen

Weiter ist ein zweiter, kleinerer Neubau mit 14 Wohnungen auf vier Geschossen geplant. Der Hof soll erhalten bleiben. Der grössere Neubau ist auf einer Parzelle geplant, die dem Immobilienunternehmen Allreal gehört, der kleinere auf einem Grundstück, das sich im Besitz einer Familie befindet. Das Projekt werde gemeinsam umgesetzt, wie Allreal-Mediensprecher Reto Aregger schreibt.

Auf der rechten Seite der Büttenenstrasse ist die Überbauung geplant. Beim roten Gebäude handelt es sich um den grösseren der beiden Neubauten. Visualisierung: PD

Das Areal befindet sich in einer Wohnzone, in der vier Geschosse zulässig sind. Vorgesehen ist, via Gestaltungsplan einen Ausnützungsbonus um ein zusätzliches Geschoss zu erreichen. «Der Gestaltungsplan wurde bei der Stadt Luzern eingereicht und öffentlich aufgelegt», so Aregger. Ein Entscheid stehe noch aus. Aktuell gehe man davon aus, dass dieser im Sommer publiziert werde. Die Baueingabe könnte im April 2022 erfolgen, der Baustart 2023. Zu den Kosten könne man sich noch nicht äussern. Die Wohnungspreise sollen sich im mittleren Segment für Wohneigentum in der Stadt Luzern bewegen. Geplant sind grössere Wohnungen für Familien, aber auch welche für Ein- oder Zweipersonenhaushalte.

Gegner ziehen Manhattan-Vergleich

Das Bauprojekt ist im Quartier sehr umstritten. Mehrere Anwohner haben Einsprache gegen den Gestaltungsplan eingereicht. Weiter hat sich die IG Lebensqualität Büttenen formiert, um die Anliegen der Projektgegner zu bündeln. Auf deren Website ist gar von «Little Manhattan» die Rede. «Wir sind nicht per se gegen eine neue Überbauung», sagt Peter Thalmann, Mitglied der IG und beteiligt an einer Sammeleinsprache. «Doch das vorgesehene Projekt passt nicht ins Quartier.» Es gebe im Büttenen zwar bereits mächtige Häuser, jedoch mit mehr Abstand zu umliegenden Bauten. Der grosse Neubau sei so angeordnet, «dass er von der Büttenenstrasse her gesehen wie ein Klotz wirkt. Die Gebäude an der anderen Strassenseite werden erdrückt.» Wegen der Hanglage verstärke sich dieser Effekt, dadurch entstünden zur tiefer gelegenen Strasse hin mehr als vier Vollgeschosse plus eine rückversetzte Attika.

Die IG fordert, dass der Ausnützungsbonus und das «geschenkte» zusätzliche Vollgeschoss aus dem Gestaltungsplan gestrichen und, wie im Zonenplan vorgesehen, vier Geschosse bewilligt werden. Ebenfalls denkbar wäre, das grosse Gebäude von der Strasse zurückzustellen oder es in der Mitte zu unterteilen. Letzteres würde dazu führen, dass nur der weiter von der Büttenenstrasse entfernte Gebäudeteil die jetzt vorgesehene Höhe erreichen würde.

Gegner sind bereit, vor Gericht zu gehen

Sollte die Stadt die Anliegen der Einsprecher nicht berücksichtigen, sei man bereit, den Gerichtsweg zu beschreiten, so Thalmann. Die IG habe diesbezüglich das Bundesplatz-Urteil «mit sehr grossem Interesse» zur Kenntnis genommen. Dort lehnte das Kantonsgericht einen Ausnützungsbonus von 10 Prozent via Gestaltungsplan ab, im Projekt Eggen würden sogar 45 Prozent gewährt. Thalmann:

«Wir werden nun uns mit den dortigen Einsprechern vernetzen, um deren Erfahrungen nutzen zu können.»

Daniel Bernet, Jurist der städtischen Baudirektion, kann diese Zahl nicht bestätigen, wie er auf Anfrage schreibt. Geplant sei ein Bonus von 10 Prozent für den Gestaltungsplan, ein fünftes Vollgeschoss und ein zusätzlicher Energiebonus von 5 Prozent bei entsprechendem Nachweis. Wie viel das zusammen ergibt, müsste anhand von Plänen konkret berechnet werden. Die Auswirkungen des Bundesplatz-Urteils auf den Gestaltungsplan Eggen würden derzeit analysiert, so Bernet weiter. Zusätzliche Auskünfte erteilt die Stadt mit Verweis auf das laufende Verfahren keine.

Allreal: Studienwettbewerb garantiert für Qualität

Allreal hält an der Überbauung in geplanter Form fest, so Aregger. Durch ein Gerichtsverfahren würde der Baubeginn zwar nach hinten verschoben. Die Absicht, die Wohnüberbauung zu realisieren, bestünde aber weiterhin. Zur Kritik der IG sagt er, dass man mit der Durchführung eines Studienwettbewerbs von Anfang an einen Weg gewählt habe, «um möglichst hohe architektonische Qualität im Projekt zu garantieren». Die Jury habe sich klar für das vorliegende Projekt der Caruso St John Architects, Zürich, ausgesprochen, «da es sich besonders gut in das Quartierbild einfügt». Im Jurybericht steht unter anderem, die Überbauung «stellt eine Weiterentwicklung der nachbarschaftlichen Morphologien dar und vertritt eine entschiedene Gegenhaltung zur Zersiedelung».

So soll der grosse Allreal-Neubau auf der von der Büttenenstrasse abgewandten Seite aussehen. Visualisierung: PD

Geplant seien 76 Parkplätze. Ein Verkehrsgutachten habe aufgezeigt, dass keine negativen Auswirkungen auf das übergeordnete Verkehrsnetz zu erwarten seien, «auch wenn mit einem gewissen Mehrverkehr zu rechnen ist», so Aregger. Die Überbauung erfülle mit der angestrebten Minergie-P-ECO-Zertifizierung hohe Nachhaltigkeitsstandards.