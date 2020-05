Darum darf man im Luzerner Hallenbad bald schwimmen – im Freibad aber nicht Wer seine Längen schwimmen will, darf ab Montag wieder ins Luzerner Hallenbad. Doch es gibt Zulassungsbeschränkungen. Und wer nur planschen möchte, kommt gar nicht erst rein. Roman Hodel 05.05.2020, 16.34 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Das Schwimmbecken im Luzerner Hallenbad. (Bild: Nadia Schärli, Luzern 5. November 2015)

Unter strengen Auflagen öffnet am kommenden Montag auch das Luzerner Hallenbad wieder. Aber nur für Schwimmtrainings, wie der Stadtrat am Dienstag mitgeteilt hat. Das bedeutet: Es finden keine Kurse, kein Schulschwimmen und auch kein Familien- und Freizeitbetrieb statt. Zutritt erhalten nur Schwimmvereine und Inhaber von Jahresabos, die dem Hallenbald als regelmässige Schwimmer bekannt sind. «Wir kennen da unsere Gäste und Kunden», sagt Rosie Bitterli Mucha, Leiterin Kultur und Sport. Aus diesem Grund seien auch nur jene Becken mit Wasser gefüllt, in welchen Schwimmsport betrieben wird.

Nur 67 Personen dürfen sich im Hallenbad aufhalten

Gemäss Schutzkonzept dürfen sich nur 67 Personen gleichzeitig im Hallenbad aufhalten. «Mehr Leute aufs Mal dürfen wir nicht hinein lassen», so Bitterli. Auch im Garderobenbereich gebe es Einschränkungen. Eine klare Besucherführung werde dies aber regeln.

Die Freibäder hingegen bleiben gestützt auf die Bundesvorgaben bis sicher am 8. Juni geschlossen. Wobei: Für einen Trainingsbetrieb wäre die Öffnung schon möglich – beispielsweise die Zimmeregg-Badi, wo ein Schwimmbecken vorhanden ist. Bitterli sagt dazu:

«Das würde sich vom Aufwand her nicht lohnen, weil die Anzahl regelmässiger Schwimmer dort überschaubar ist.»

So oder so werde dieser Sommer kompliziert, sagt Bitterli: «Weil die Zutrittskapazitäten in den Freibädern ebenfalls begrenzt sein werden – aber wir kriegen das hin.»

Neben dem Hallenbad gehen auch die Sportanlagen am nächsten Montag wieder auf – darunter beispielsweise jene auf der Allmend mit den Outdoor-Fitnessgeräten. «Im Rahmen der geltenden Schutzregeln dürfen auch diese wieder benützt werden», sagt Bitterli und betont, dass man die vorsichtige Öffnung im Auge behalten werde: «Wenn wir sehen, dass sich das Ganze nicht bewährt, müssen wir vielleicht gewisse Anlagen wieder sperren – aber ich appelliere an den gesunden Menschenverstand aller.»