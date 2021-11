Lichtspektakel: Im Lido Luzern leuchtet neu ein Lichterzoo

Stadt Luzern Im Lido leuchtet neu ein Lichterzoo Mit gut 500'000 LED-Lämpchen werden rund 130 lebensgrosse Tiere und über 100 weitere Objekte in Szene gesetzt. Die Ausstellung ist ab Donnerstag zugänglich. Sandra Monika Ziegler 17.11.2021, 17.00 Uhr

Es funkelt an allen Ecken und Enden: Das Lichtspektakel im Lido Luzern, das am Mittwoch Vorpremiere feierte, führt in eine Fantasiewelt. Da werden Delfine, Pinguine, ein Wal, Löwen oder Fabelwesen in Szene gesetzt. Über einen ein Kilometer langen Rundgang werden die Gäste durch die Wunderwelt mit rund 130 Tieren und über 100 weiteren Objekten, bestehend aus zirka 500'000 LED-Lämpchen, geführt. Das Spektakel Winter Wonderland findet ab Donnerstag täglich ab 16.30 Uhr statt und dauert bis Ende Dezember.

Das Lido Luzern im Lichterzauber Bild: Stargarage

Veranstalterin ist die Eventagentur Stargarage AG aus Olten. Der Eintritt ist bis 3 Jahre gratis, ältere Kinder zahlen je nach Alter zwischen 10 und 14, Erwachsene 24 Franken. Das Familienticket für zwei Erwachsene und maximal drei Kinder kostet 60 Franken. Tickets gibt es online oder an der Abendkasse.

Ist das nicht zu teuer? «Nein, wir sind unter den Preisen für Kino, Zoo oder Erlebniswelt», sagt Stargarage-Medienchef Frank Lenggenhager. Die Kosten für das Spektakel liegen für die Veranstalterin im mittleren bis höheren sechsstelligen Bereich. Die Herstellung der Lichtskulpturen und der zweiwöchige Aufbau seien sehr kostenintensiv. «All diese Figuren sind während Monaten in aufwändiger Handarbeit von Bühnenbildbauern hergestellt worden», erklärt Lenggenhager. «In Luzern kommt die Billettsteuer dazu, was den Park zusätzlich verteuert.» Erwartet werden im Lido pro Monat an die 15'000 Gäste. Es gilt Zertifikatspflicht. Für das leibliche Wohl sorgt das Beach-House, das zum Winterdörfli umfunktioniert wurde. Dieses bleibt bis Ende Januar stehen.

Die Aufbauarbeiten. Video: Anita von Rotz, Thomas Erni /Tele1

Der Blaue Wal ist im Lido gestrandet. Bild: Stargarage

Infos: www.winterwonderlandschweiz.ch