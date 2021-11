Im Luzerner Tribschenquartier soll ein neues Hotel entstehen

Stadt Luzern Im Tribschenquartier soll ein neues Hotel entstehen An der Tribschenstrasse 9 ist ein Neubau mit 140 Zimmern geplant. Betrieben werden soll das Haus von Tavolago, der Gastro-Tochterfirma der Schifffahrtsgesellschaft SGV. Stefan Dähler 29.11.2021, 14.10 Uhr

In den kommenden vier Jahren soll an der der Tribschenstrasse 9 ein neues Stadthotel entstehen. Das bestehende, stark baufällige Bürogebäude der Eigentümer HG Commerciale (HGC) und der Zentralschweizerischen Baumeisterverbände (ZBV) werde durch einen modernen Neubau ersetzt, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Den Architekturwettbewerb habe das Luzerner Architekturbüro Lütolf und Scheuner Architekten GmbH für sich entschieden.

Betreiberin des Hotels wird die Tavolago AG Luzern sein. Die Tochterfirma der Schifffahrtsgesellschaft SGV führt im Raum Luzern bereits zahlreiche Gastrobetriebe, darunter auch solche mit Hotelzimmern (Stern Luzern und Chärnsmatt Rothenburg). Vorgesehen sind 140 Zimmer in der 3-Stern-Superior-Klasse. Zielgruppe sind Individualtouristen, Paare, Familien, Geschäftsreisende und Vereine.

Konkurrenz in unmittelbarer Nähe

In unmittelbarer Nähe des geplanten Hotels befindet sich bereits ein Ibis-Hotel. Das neue Projekt soll sich aber «von anderen Hotels und international standardisierten Hotelketten in der Stadt Luzern deutlich abheben. Es ist auf das Quartier ausgerichtet und abgestimmt», heisst es in der Mitteilung. «Das Quartier erhält mit dem Hotel ein freundliches, sichtbares Eingangs-Portal am Übergang von der Langensandbrücke zum Tribschen-Langensandquartier.» Der Neubau werde «den bisher eher dunklen und verlassenen Strassenabschnitt beleben und auch den Quartierbewohnenden offenstehen». Geplant seien eine öffentliche Bar im Erdgeschoss, eine Kaffeelounge sowie frei zugängliche Begegnungszonen mit Arbeits-, Sitzungs- und Verweilmöglichkeiten. Zudem werde das Gebäude auch die Büroräumlichkeiten der ZBV beherbergen.

Das derzeitige Bürogebäude, das 1975 gebaut wurde, sei stark sanierungsbedürftig, heisst es weiter. Es hätte nicht mehr vermietet werden können. Eine Sanierung wäre «ein Flickwerk und viel aufwändiger als ein Neubau mit modernster Haustechnik». Derzeit laufe nun ein Innendesign-Wettbewerb. 2022 ist die Baueingabe bei der Stadt Luzern geplant.