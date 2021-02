Stadt Luzern In flagranti: Polizei fasst Einbrecher bei Flucht aus dem Fenster – Komplize ebenfalls festgenommen Die Luzerner Polizei hat einen mutmasslichen Einbrecher festgenommen, der zuvor aus dem Fenster eines Hauses geflüchtet ist. Ein mutmasslicher Komplize konnte einige Zeit später ebenfalls festgenommen werden. 12.02.2021, 15.11 Uhr

(zim) Am Donnerstag, 11. Februar, wurde der Polizei kurz nach 19.15 Uhr gemeldet, dass bei einem Haus in der Stadt Luzern eine Alarmanlage ausgelöst worden sei. Aufgrund dieser Meldung fuhren mehrere Einsatzpatrouillen vor Ort, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte. Nachdem das Haus umstellt worden war, sprang ein Mann aus einem Fenster und rannte davon. Er konnte nach kurzer Flucht festgenommen werden.