Stadt Luzern Initiative soll «Määs» auf dem Inseli retten Das Traditionsfest, die «Määs», soll auf dem Inseli bleiben. Nachdem bereits eine Petition eingereicht wurde, wollen Bürgerliche nun mit einer Initiative für den Verbleib kämpfen. 21.02.2022, 19.13 Uhr

Impressionen von der Määs auf dem Inseli in Luzern. Archiv: Roger Rüegger

Ein Komitee aus Politik, Wirtschaft und privaten Personen will die «Määs» mithilfe einer Volks-Initiative auf dem Inseli behalten. Wie es in einer Mitteilung von Vertretern der städitschen FDP, SVP und die Mitte heisst, ist die entsprechende Initiative am Montag zur Prüfung bei der Staatskanzlei eingereicht worden. Für das Initiativkomitee «Die Määs muss auf dem Inseli bleiben!» gehört die Määs zum Inseli – den Anlass gar in eine Nachbarsgemeinde auszulagern, sei keine Option, wie PilatusToday am Abend berichtet.