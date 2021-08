Stadt Luzern Intensive Gästebetreuung, neues Online-Angebot: Luzern rüstet sich für den Städtetourismus nach Corona Ein Impulspapier des Verbands Hotelleriesuisse zeigt auf, welche Herausforderungen für Hotels erwartet werden. In einem Punkt ist Luzern schon gut unterwegs. Stefan Dähler 20.08.2021, 12.00 Uhr

Städte müssen in Zukunft wohl vor allem auf Individualreisende setzen. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 13. Juli 2020)

Die Hotellerie in den Städten ist besonders stark von der Coronakrise betroffen: Der Geschäftstourismus sowie jener aus Fernmärkten ist eingebrochen und es gibt weniger Events, die Gäste in die Städte locken. In Luzern etwa gingen die Gästezahlen 2020 um 65 Prozent zurück, in anderen Städten sah es nicht besser aus.

Vor diesem Hintergrund hat der nationale Verband Hotelleriesuisse ein Impulspapier für den Städtetourismus erarbeitet. Darin heisst es, dass es noch ein paar Jahre dauern dürfte, bis sich der Markt erholt. Einige Betriebe werden ihr Geschäftsmodell überdenken müssen, denn der Geschäfts- und auch der Gruppentourismus werde das Vorkrisenniveau nicht mehr erreichen. Da der Freizeittourismus in Städten grundsätzlich zunimmt, sind die Aussichten aber nicht nur schlecht, wobei die Entwicklung der Pandemie noch sehr unsicher ist.

Individualgäste brauchen mehr Betreuung

Patrick Hauser, Vorstandsmitglied Hotelleriesuisse und Mitinhaber des Hotels Schweizerhof Luzern.

Bild: Pius Amrein

Das hat für die betroffenen Betriebe einige Umstellungen zur Folge, denn mehr individuelle Freizeitgäste bedeuten auch mehr Aufwand. «Geschäftstouristen nutzen das Hotel praktisch nur als Übernachtungsort. Feriengäste nehmen mehr Beratungen in Anspruch, sie wollen beispielsweise wissen, welche Ausflüge möglich sind und was vor Ort läuft», sagt Patrick Hauser. Der Mitinhaber des Hotels Schweizerhof Luzern und FDP-Kantonsrat hat als Vorstandsmitglied von Hotelleriesuisse am Impulspapier mitgearbeitet. Die Administration sei bei Individualgästen zudem aufwendiger als bei Gruppen. Hinzu komme die Tendenz, dass Ferien immer kurzfristiger gebucht werden.

Hotels sollen ihre Preise erhöhen

Das kann durchaus dazu führen, dass der Personalaufwand steigt. Hotels sollen die Preise daher tendenziell nicht senken, sondern halten oder allenfalls erhöhen, heisst es im Impulspapier. «Das ist ein nicht ganz einfacher Spagat», sagt Hauser. Denn man müsse zugleich auch konkurrenzfähig bleiben.

Ein weiterer Ansatz ist, dass sich eine Stadt als Hub für Ausflüge in der ganzen Region positionieren soll. Denkbar wären vermehrte Partnerschaften, etwa mit einem Sportgeschäft für die Vermietung von Velos für einen Ausflug oder auch mit Bergbahnen. Um einen Überblick über die Angebote zu erhalten, wird der Aufbau eines digitalen Marktplatzes angeregt. «Ein solcher könnte auch dabei helfen, den Beratungsaufwand für das Hotelpersonal etwas zu senken», sagt Hauser.

Luzern als «Hub» für Ausflüge in die Region

Luzern steht diesbezüglich schon gut da. Die Stadt wird seit Jahren als Ausgangspunkt für Ausflüge in die Region vermarktet, seit rund einem Monat existiert nun auch ein digitaler Marktplatz (shop.luzern.com). «Es handelt sich um eine zentrale Plattform, auf der Gäste Angebote wie Stadtführungen, Schifffahrten oder Ausflüge in die Berge buchen können», sagt Sibylle Gerardi, Mediensprecherin von Luzern Tourismus. Der Marktplatz befindet sich noch im Aufbau und soll in einem nächsten Schritt mit Angeboten aus den Bereichen Beherbergung, Gastronomie und ÖV ergänzt werden.

3 Millionen für den Aufbau des Marktplatzes

Die Gesamtkosten für den Aufbau bis 2024 betragen rund 3 Millionen Franken, daran beteiligt sich auch der Bund. «Das Ziel ist, möglichst die grosse Vielfalt an Angeboten in der Zentralschweiz abzudecken», sagt Gerardi. «Das ist technisch sehr aufwendig, da die Schnittstellen zu den unterschiedlichen Buchungssystemen diverser Anbieter integriert werden müssen.» Derzeit ist der Marktplatz in den Sprachen Deutsch, Französisch und Englisch verfügbar. «Er richtet sich in einer ersten Phase vor allem an Individualtouristen, später auch an Wiederverkäufer wie Tourist Informationen, Hotels oder Reiseveranstalter.»

Schifffahrten auf dem Vierwaldstättersee, hier das MS Diamant, sind unter anderem auf dem digitalen Marktplatz buchbar. Bild: Manuela Jans-Koch (Beckenried, 23. Juli 2021)

Luzerner Hotels dürfen nicht anders genutzt werden

Zurück zur Hotellerie: Um Betriebe zu beraten, hat Hotelleriesuisse mit Unterstützung des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) ein Coaching-Programm initiiert, an dem auch mehrere Zentralschweizer Hotels teilnehmen. Ein einheitliches Erfolgsrezept gebe es nicht, sagt Patrick Hauser. «Es kommt immer auf die Ausrichtung des Hotels und lokale Gegebenheiten an.» Ein Beispiel: Das Impulspapier schlägt vor, Hotelzimmer auch anders zu nutzen. In Luzern existiert jedoch die Tourismuszone, deren Bestimmungen einer fixen Umnutzung Grenzen setzen. Teilweise praktiziert wurde dagegen die temporäre Vermietung von Zimmern als Arbeitsplatz. Es handle sich aber eher um einen Nischenmarkt, heisst es im Impulspapier.

Meetings vor Ort dürfte es auch in Zukunft noch geben

Hotels, die auf Geschäftstouristen setzen, müssten wohl teilweise umsatteln, wobei es auch künftig physische Meetings geben werde, denn das Bedürfnis, sich zu treffen, existiere weiterhin, heisst es im Papier. Denkbar seien vermehrt «hybride» Meetings mit Leuten vor Ort sowie digitaler Teilnahme. Dann sei es wichtig, dass das Hotel die entsprechende technische Infrastruktur aufweist. Zur Einordnung: Der Geschäftstourismus machte vor Corona in Luzern rund 25 Prozent der Übernachtungen aus.

Zusätzlich heisst es im Impulspapier, dass Hotels einen Beitrag leisten können zur Belebung des öffentlichen Raums, etwa durch Läden, Gastroangebote oder gar Quartiertreffpunkte im oder um das Gebäude. So werde auch die Schwelle zur einheimischen Bevölkerung abgebaut. Dazu sei teils die Unterstützung lokaler Behörden nötig. «In Luzern ist das der Fall durch die Möglichkeit, zusätzliche Boulevardflächen zu nutzen», sagt Hauser. «Das hat dem Stadtbild meiner Meinung nach gutgetan. Es stellt sich nun die Frage, ob das auch nach der Coronakrise teilweise noch möglich ist.»