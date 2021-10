Luzern baut neue Carparkplätze in Kriens als Ersatz fürs Inseli

Stadt Luzern Ja zu neuen Carparkplätzen beim Südpol – aber die Gebühren sollen höher sein 4,6 Millionen Franken hat das Luzerner Stadtparlament für den Bau des Carparkings Rösslimatt bewilligt. Das Geld soll nach zehn Jahren wieder eingespielt sein. Robert Knobel Jetzt kommentieren 28.10.2021, 12.28 Uhr

Wieder einmal wurde in Luzern über die Cars gestritten. Doch im Gegensatz zu früheren Debatten wurde diesmal ein handfester Beschluss gefasst: Gegenüber dem Südpol sollen 28 Carparkplätze gebaut werden. Das Stadtparlament bewilligte am Donnerstag einen Kredit von 4,6 Millionen Franken.

Auf diesem Grundstück sollen die Carparkplätze erstellt werden. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 3. September 2021)

Der Bau der Parkplätze auf der Wiese Rösslimatt auf Krienser Boden soll 2022 beginnen und im selben Jahr sollen dort die ersten Cars parkieren. Im Gegenzug werden die Carparkplätze am Inseli aufgehoben - so wie es die Inseli-Initiative von 2017 verlangte.

3 Franken pro Stunde ist zu wenig

Die neuen Carparkplätze sollen kostenpflichtig sein. Wie hoch die Gebühren sein werden, ist noch offen. Der Stadtrat sah zwar ursprünglich 3 Franken pro Stunde vor - soviel bezahlt man auch fürs Autoparkieren in der Innenstadt. Doch dem Parlament war dies nicht genug. Es verlangte, dass die Gebühren so angesetzt werden, dass die gesamten Investitions- und Betriebskosten innert zehn Jahren wieder eingespielt sind. Das tönt zwar einleuchtend, ist aber gemäss Stadtrat Adrian Borgula (Grüne) nicht ohne Risiko. Wenn der neue Carparkplatz teurer ist als andere, bestehe die Gefahr einer schlechten Auslastung. Zum Vergleich: Die anderen Carparkplätze in der Stadt Luzern kosten pro Stunde 3 Franken (Alpenquai und Brüelmoos), 5 Franken (Lido) und 10 Franken (Löwenplatz und Kasernenplatz).

Nach jahrelangen, heftigen Diskussionen rund um Massentourismus, Verkehrspolitik und Nutzung des Stadtraums wurde jetzt zumindest ein Teil des Knotens gelöst. Die neuen Carparkplätze beim Südpol seien «im jetzigen Moment das Beste, was man haben kann», wie es Silvio Bonzanigo (parteilos) formulierte.

Linke lassen kein gutes Haar am Cartourismus

Freuen müssten sich eigentlich auch die Linken, die seit Jahren eine rasche Umsetzung der Inseli-Initiative und die Aufhebung der dortigen Carparkplätze fordern. Mit dem Projekt Rösslimatt wird dieser Wunsch jetzt erfüllt. Doch für Jona Studhalter (Junge Grüne) hat das eine mit dem anderen nichts zu tun:

«Der Ersatz der Parkplätze Inseli ist nicht auf unserem Mist gewachsen und auch nicht unbedingt nötig.»

Peter Gmür (Mitte) widersprach vehement: Es gehe beim Projekt Rösslimatt «einzig und allein um den Ersatz der Inseli-Parkplätze». Doch Teile der Grünen stellen das Modell Cartourismus grundsätzlich in Frage: «Cartourismus bedeutet Overtourism», so Studhalter. «Wenn Corona etwas Gutes hatte, dann die Tatsache, dass man sich als Luzerner wieder in der Altstadt bewegen konnte, ohne ständig von Touris bedrängt zu werden». Auch bei der SP ist man sehr kritisch gegenüber dem Bau von neuen Carparkplätzen. Mario Stübi:

«Für wen bauen wir die überhaupt? Jedenfalls nicht für Touristen, die hier übernachten oder Restaurants besuchen.»

Hinzu komme, dass nach wie vor unklar sei, ob der Cartourismus jemals wieder das Vorkrisen-Niveau erreichen wird. «Es besteht die Gefahr, öffentliche Gelder für etwas zu investieren, das es am Ende gar nicht braucht», so Stübi.

Die Mehrheit von SP und Grünen hat den neuen Parkplätzen dann doch zugestimmt - zusammen mit FDP, GLP und Mitte. Doch für Stübi ist klar: Sollte es längerfristig bei der Carparkierung Überkapazitäten geben, «dann nehmen wir als nächstes die innerstädtischen Parkplätze ins Visier».

Die SVP warnt vor Mehrverkehr in den Wohnquartieren

Gegen das Projekt beim Südpol war die SVP. Patrick Zibung sieht darin vor allem Nachteile:

«Die Rösslimatt ist keine adäquate Ersatzlösung fürs Inseli.»

Der Standort in Kriens würde bloss zusätzlichen Verkehr verursachen, der sich möglicherweise auch noch durch die Wohnquartiere wälzen werde. Tatsächlich werden die neuen Carparkplätze längere Leerfahrten zur Folge haben: Geplant ist, dass die Cars die Touristen in der Innenstadt aussteigen lassen und dann zur Rösslimatt fahren, um dort zwischenzuparkieren. Später fahren sie in die Innenstadt zurück und holen die Touristen wieder ab.

Stadtrat Adrian Borgula liess durchblicken, dass der Standort nicht die erste Wahl war. Doch nachdem die Pläne für neue Carparkplätze im Brüelmoos und im Hinterschlund am Widerstand vor Ort gescheitert sind, gebe es im Moment keine Alternative zur Rösslimatt. Die Gesamtbilanz sei nicht schlecht, so Borgula - allein schon dank der Erhöhung der Aufenthaltsqualität am Inseli. Viele im Parlament waren denn auch froh, dass nun ein Schlussstrich unter die Inseli-Initiative gezogen werden kann. Auch wenn, wie Fabian Reinhard (FDP) bemerkte, die Stimmbevölkerung sich das damals «wohl alles viel einfacher vorgestellt hat».

Das Inseli im Stadtzentrum: Die Cars sollen bald verschwinden, der Platz soll umgestaltet werden. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 17. Juni 2021)

Für Stefan Sägesser (GLP) ist das Projekt auch ein Beispiel für vorbildliche Zusammenarbeit mit den Nachbarn: Die Stadt Kriens wurde früh in die Planungen mit einbezogen. «Das zeigt, dass wir als Zentrumsstadt mit den umliegenden Gemeinden gute Lösungen finden können.»