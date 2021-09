Grosser Stadtrat Luzern: Legislatur-Eröffnung durch Jüngste?

Stadt Luzern Jüngstes Ratsmitglied soll künftig neue Legislatur im Grossen Stadtrat eröffnen Der Luzerner Stadtrat zeigt sich zur Entgegennahme einer Motion der Grünen/Jungen Grünen bereit. Er hat aber noch einen ergänzenden Vorschlag. 10.09.2021, 18.30 Uhr

(hor) Wenn eine neue Legislatur beginnt, eröffnet die Alterspräsidentin oder der Alterspräsident mit einer Rede die konstituierende Sitzung des Grossen Stadtrats. Bis jetzt. Denn künftig soll das jüngste Ratsmitglied diesen Part übernehmen. Der Luzerner Stadtrat zeigt sich zur Entgegennahme einer entsprechenden Motion von den Grünen/Jungen Grünen bereit. In seiner am Freitag veröffentlichten Stellungnahme schreibt er, dass er die Symbolik der Eröffnung durch das jüngste Ratsmitglied sehe. «Der Stadtrat ist bereit, dieses Zeichen zu setzen und die Tür des Grossen Stadtrats in dieser Hinsicht zu öffnen.»