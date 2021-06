Jugend und Corona: Luzern will Beratungsangebote bekannter machen

Stadt Luzern Jugend und Corona: Stadt will Beratungsangebote bekannter machen Die Corona-Pandemie hat massive Auswirkungen auch auf das Leben von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die Stadt lanciert nun eine Kampagne zur psychischen Gesundheit. Ziel ist es, die städtische Beratungsstelle Contact bekannter zu machen. 10.06.2021, 09.27 Uhr

Die Pandemie stellt das Leben vieler Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf den Kopf. In der Stadt Luzern forderten deshalb Jungparteien einen stärkeren Miteinbezug der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den Diskurs. Die Stadt hat sich diesen Forderungen angenommen und Ende April 2021 eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, wie sie in einer Medienmitteilung vom Donnerstag schreibt.