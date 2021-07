Stadt Luzern: Tankstelle weicht Wohnüberbauung

Stadt Luzern Kaffee geniessen statt Auto tanken im Obergrundquartier Wo heute an der Bundesstrasse eine Tankstelle steht, ist der Bau eines neuen Wohn- und Geschäftshaus geplant. Bis Oktober 2023 sollen 41 hauptsächlich kleine Wohnungen sowie Läden und eine Kaffeebar entstehen. Ernst Zimmerli 05.07.2021, 14.49 Uhr

Das neue Wohn- und Geschäftshaus an der Bundesstrasse 5 soll in seinem architektonischen Ausdruck Teil des Obergrundquartiers sein, heisst es im Baugesuch der Luzerner Transterra Immobilien AG. Hinter der Firma steht Bruno Amberg, der zusammen mit seinem Bruder André die gleichnamige Luzerner General- und Bauunternehmung führt. Gut acht Millionen Franken sollen in den Neubau an der Bundesstrasse investiert werden, wie Zentralplus vermeldet.