LUKB plant Umbau der Kundenhalle an der Pilatusstrasse

Stadt Luzern Kaffee und Kuchen in der Kundenhalle: Die Kantonalbank soll künftig zum Verweilen einladen Die LUKB will die Kundenhalle an ihrem Hauptsitz an der Luzerner Pilatusstrasse total umgestalten. Das kostet 8,2 Millionen Franken.

Kathrin Brunner Artho 05.09.2021, 16.36 Uhr

Geldwechsel, Rechnungen bezahlen, Bargeld abheben: Für all diese Dinge muss man heute kaum mehr eine Bank aufsuchen. Entsprechend gehen die Kundenfrequenzen in den Filialen zurück – das gilt selbst für den Hauptsitz der Luzerner Kantonalbank (LUKB) an der Pilatusstrasse in Luzern.

Während der Umbauarbeiten soll der reguläre Bankbetrieb am Hauptsitz weitergeführt werden. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 11. August 2021)

«Das Bankwesen ist im Wandel, die letzten Monate haben diesen Wandel spürbar beschleunigt», schreibt die LUKB in einem Baugesuch, das zurzeit bei der Stadt Luzern aufliegt. Der 8,2 Millionen Franken teure Umbau, den die Bank an ihrem Hauptsitz plant, ist denn auch Ausdruck dieses Wandels. Mit der neuen Kundenhalle an der Pilatusstrasse will die Luzerner Kantonalbank auf die zukünftigen Bedürfnisse ihrer Kunden eingehen. In den Fokus rücke dabei der direkte Austausch zwischen der Kundschaft und den Kundenberaterinnen und -beratern.

Geplant ist auch ein Café. Dieses soll unabhängig von den Banköffnungszeiten betrieben werden. Es soll über einen eigenen Eingang verfügen. Das Café wird über ein eigenes Team verfügen, das nicht von der Bank angestellt ist.

Die Kantonalbank rechnet damit, in ungefähr einem Jahr mit den Bauarbeiten zu starten. Gemäss Baugesuch ist im Erdgeschoss ein fast kompletter Rückbau auf Rohbau-Niveau vorgesehen. Das Gebäude soll geringfügig vergrössert werden, indem die Fassade zur Pilatusstrasse um 1,3 Meter erweitert wird. Der Umbau werde ein ganzes Jahr dauern. In dieser Zeit ist ein Schalter-Provisorium im Untergeschoss geplant. Die rund um die Uhr zugänglichen Automaten sollen in die Räumlichkeiten des früheren Fasnachtgeschäfts Aeschlimann verlegt werden.

Die Bank plant den Baustart im August 2022 . Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 11. August 2021)

Für die Aufstockung gibt's Architekturwettbewerb

Schon länger geplant ist die Aufstockung des LUKB-Hauptgebäudes auf sieben Stockwerke. Die dafür notwendige Anpassung der Bau- und Zonenordnung (BZO) wurde von der städtischen Stimmbevölkerung im November 2020 genehmigt. Im aktuellen Baugesuch ist von einer Aufstockung allerdings keine Rede mehr. Ursi Ineichen, stellvertretende Kommunikationsleiterin der LUKB, erklärt:

«Es handelt sich um zwei komplett unabhängige Bauprojekte mit stark abweichenden Terminplänen. Die Anpassung der Kundenhalle an die neuen Kundenbedürfnisse hat Priorität. Aus der Verbindung der Bauprojekte ergeben sich zudem keine Synergien.»

Die Stadt Luzern habe der Kantonalbank die Auflage gemacht, für die geplante Aufstockung einen Architekturwettbewerb durchzuführen. Der Start dazu ist bis Ende 2022 geplant. Das Wettbewerbsresultat werde die Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen mit dem Hauptsitz darstellen. Die Wirtschaftlichkeit soll dabei eine wichtige Rolle spielen.