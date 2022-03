Wahl des Kirchenrates der Katholischen Kirche Stadt Luzern

Stadt Luzern Katholiken haben erstmals die Wahl – LZ-Podium im Livestream Normalerweise wird der Kirchenrat der Stadt Luzern in Stiller Wahl besetzt. Am 3. April findet nun aber ein Urnengang statt. Wir berichten im Vorfeld der Wahl in einem Podium mit Livestream. Martin Messmer 20.03.2022, 05.00 Uhr

Die Stadtluzerner Katholikinnen und Katholiken haben normalerweise keine Wahl, wenn es um die Besetzung ihres Kirchenrates geht. Denn normalerweise wird die Exekutive der Katholischen Kirchgemeinde Stadt Luzern bei Gesamterneuerungswahlen in stiller Wahl besetzt.

Nicht so für die kommende Legislatur: Nun kandidieren gleich acht Personen für die vier zu vergebenden Sitze im Kirchenrat der Stadt Luzern. Die rund 25'000 stimmberechtigten Mitglieder sind unerfahren mit Kirchenratswahlen – in einem grossen Wahlpodium der Luzerner Zeitung gibt es deshalb alle Infos zur Wahl. Wir übertragen dieses in einem Livestream und zeigen es anschliessend auch in einer Videoaufzeichnung.

Livestream der Luzerner Zeitung:

LZ Podium zur Gesamterneuerungswahl des Kirchenrates der Katholischen Kirche Stadt Luzern Datum: Mittwoch, 23. März 2022, 19 bis 20.45 Uhr

Ort: LZ Auditorium, Maihofstrasse 76, Luzern

18.30 | Türöffnung für Gäste, Eintritt gratis

19.00 | Start Anlass und Livestream Luzerner Zeitung

Podium mit den Kandidierenden (anwesend sind sechs Personen, zwei können nicht teilnehmen, siehe Bilderstrecke)

Fragen aus dem Publikum

20.45 | Ende der Veranstaltung

In der Bilderstrecke unten werden die Kandidatinnen und Kandidaten präsentiert. Die Kurzporträts stammen aus der Beilage zum Pfarreiblatt Nummer 5/2022. Nachzulesen sind sie auch auf dem Portal der Kirche, auf welchem es jeweils noch kurze Interviews mit den Kandidierenden hat.

André Bachmann (50, neu, beim Podium anwesend) ist in Luzern geboren und lebt mit seiner Familie im Gebiet der Pfarrei St. Maria. Er ist Lichtplaner und Mitglied der Geschäftsleitung bei Lichtteam. Im Teilpensum ist er Präsident des regionalen Entwicklungsträgers LuzernPlus. Er war über viele Jahre in zahlreichen wirtschaftlichen, gesellschaftspolitischen und gemeinnützigen Organisationen und Verbänden tätig. Heute ist er Präsident des Vereins Weihnachtsbeleuchtung Luzern und Mitglied im Grossen Kirchenrat. kathluzern.ch Susanna Bertschmann-Schmid (57, bisher, beim Podium anwesend) ist in Luzern geboren und aufgewachsen. Die eidgenössisch diplomierte Kommunikationsleiterin ist seit 1. August 2012 Kirchenrätin und seit 1. Januar 2017 Präsidentin des Kirchenrates. Sie ist Pfarreipflegerin von St. Leodegar und St. Paul, Fachpflegerin des Bereichs Migration/Integration und Mitglied der Delegiertenversammlung der Migrantenseelsorge. Susanna Bertschmann ist Mutter von vier Töchtern im Alter zwischen 13 und 26 Jahren. kathluzern.ch Christian Brantschen (45, neu beim Podium abwesend) wuchs in Zermatt auf und schloss im Jahr 2003 seine Studien als lic. oec. HSG mit Vertiefung in Führung sowie Personalmanagement ab. Im gleichen Jahr gründete er zusammen mit vier Freunden die Firma Screenimage, in welcher er bis zum heutigen Tag arbeitet. Seine Weiterbildungen zum Business Coach und zum Erwachsenenbildner bereicherten seine Fähigkeiten. Seit 2003 lebt er im Kanton und seit 2007 in Luzern. Seine Frau und die zwei Kinder machten und machen sein Glück komplett. kathluzern.ch Urban Frye (60, neu, beim Podium anwesend) ist in Luzern aufgewachsen. Nach einem Musikstudium arbeitete er für Zeitungen, Radio, für das Schweizer Fernsehen und gestaltete Musikfestivals. Nach einem Abschluss in Betriebswirtschaft und Wirtschaftsrecht engagiert er sich heute in zahlreichen sozialen und kulturellen Projekten. So baute er ein ökologisches Wohnhaus für Musikstudierende. Während der Corona-Zeit führte er zusammen mit Musikstudierenden das Klanghotel Bergsonne, das nun in der Stadt Luzern in verschiedenen Kirchen als kulinarische Konzertabende weiterlebt. Urban Frye ist Grüner Kantonsrat und hat zwei Kinder. kathluzern.ch Arun Fabian Pfaff (27, neu, beim beim Podium anwesend) wurde in Thailand geboren und wuchs in Kriens auf. Über mehrere Jahre hinweg engagierte er sich als Firmbegleiter in der Pfarrei Bruder Klaus. Nach einem Einsatz als Freiwilliger in Taizé studierte er in Luzern und Innsbruck katholische Theologie und Geschichte. Derzeit arbeitet er auf der Jugendseelsorge des Kantons Zürich, wo er als Beauftragter für kirchliche Jugendarbeit Pfarreien im Hinblick auf die Gestaltung von Firmwegen berät und begleitet. kathluzern.ch Stephanie Plersch Jurt (42, neu, beim Podium abwesend) ist in Deutschland geboren und in der Stadt Luzern aufgewachsen und verwurzelt. Die Juristin, Volkswirtin und passionierte Yogalehrerin ist in der Geschäftsleitung in einem KMU tätig und befasst sich mit Personalführung, Finanzen und der strategischen Ausrichtung. Über viele Jahre engagierte sie sich bei den Ministranten, den Pfadfindern und im Pfarreirat St. Leodegar, während zwölf Jahren auch als dessen Co-Präsidentin. Stephanie Plersch Jurt ist verheiratet mit Silvan Jurt, sie leben im Maihofquartier. kathluzern.ch Marianne Widmer (58, neu, beim Podium anwesend) ist in Emmenbrücke und Horw aufgewachsen und lebt seit 33 Jahren in der Stadt Luzern. Die Sozialversicherungsfachfrau und Payrollexpertin arbeitet im HR der Suva. Sie engagierte sich im Elternrat Steinhof, Vorstand der Frauenzentrale Luzern, Firmwegbegleiterin und als Kantorin. Heute ist sie aktiv im Franziskanerchor, Sternsingen der Luzerner Spielleute, Grosskirchenrätin und ehrenamtliche Mitarbeiterin beim Lucerne Festival. Sie lebt mit ihrer Familie im Obergütsch. kathluzern.ch Michael Zeier-Rast (59, neu, beim Podium anwesend) studierte unter anderem Theologie, lebt und engagiert sich in der Pfarrei St. Paul (1998–2004 Paulusheimbetreuer), ist Musikschulleiter an den Entlebucher Musikschulen sowie Regisseur (zum Beispiel www.theaterimpaul.ch). Er ist Mitglied der Synode (Präsident Kommission Diakonie und soziales Engagement), seit 2012 für die Mitte im Grossen Stadtrat. Er präsidiert die Schulkommission Kantonsschule Musegg und als Pfadfinder auch die Karl Paul Lütolf Stiftung. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern (31 und 24). kathluzern.ch

Eingereicht wurden die folgenden sieben Listen:

1. Liste «Pfarreiratspräsidierende»

André Bachmann (neu), Susanna Bertschmann-Schmid (bisher), Christian Brantschen (neu), Stephanie Plersch Jurt (neu)

2. Liste «kontinuierlich – fortschrittlich – dynamisch»

Susanna Bertschmann-Schmid (bisher), Michael Zeier-Rast (neu), Stephanie Plersch Jurt (neu), Arun Fabian Pfaff (neu)

3. Liste «Aus der Mitte»

Michael Zeier-Rast (neu)

4. Liste «Kraftvoll in die Zukunft»

Susanna Bertschmann-Schmid (bisher), Stephanie Plersch Jurt (neu), Arun Fabian Pfaff (neu), Christian Brantschen (neu)

5. Liste «Aufbruch»

André Bachmann (neu), Marianne Widmer (neu), Urban Frye (neu)

6. Liste «Kirche geht weiter»

André Bachmann (neu), Urban Frye (neu), Marianne Widmer (neu)

7. Liste «Fraktion St. Maria St. Paul»

André Bachmann (neu), Marianne Widmer (neu), Michael Zeier-Rast (neu)