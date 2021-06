Stadt Luzern Kinder mit Behinderung besuchen immer häufiger die Regelschule – Rebekka Schwarzenbach war eine der Ersten Dass Kinder und Jugendliche mit Behinderung die Regelschule besuchen dürfen, ist im Bundesrecht verankert. Heute machen immer mehr Eltern von Kindern mit Behinderung von dieser Integration Gebrauch. Rebekka Schwarzenbachs Eltern mussten aber noch um die Umsetzung der Rechte ihrer Tochter kämpfen. Sophie Küsterling 21.06.2021, 15.00 Uhr

Verena Sollberger und ihre Tochter Rebekka Schwarzenbach. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 8. Juni 2021)

Rebekka Schwarzenbach ist 19 Jahre alt, liebt Kaffee und den FC Basel, spielt in ihrer Freizeit Cembalo sowie Fussball und hat das Chromosom 21 dreifach. In der Schweiz werden jährlich rund 100 Kinder mit Trisomie 21 geboren. Das Behindertengleichstellungsgesetz verlangt, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderung in die Regelschule integriert werden. Diese integrative Sonderschulung richtet sich nicht nach dem Lehrplan der Regelschule, sondern nach individuellen Lernzielen. Zudem steht Kindern, Eltern und Lehrpersonen eine Heilpädagogin oder ein Heilpädagoge zur Seite. Eine Alternative ist die separative Sonderschulung an einer heilpädagogischen Schule.

«Integrative und separative Sonderschulung sind gleichwertige Massnahmen. Es gilt, im Einzelfall zu entscheiden, welche Massnahme für ein Kind, eine Jugendliche zu einem bestimmten Zeitpunkt die richtige ist», schreibt Daniela Dittli, Abteilungsleiterin Schulbetrieb II der Dienststelle Volksschulbildung (DVS), auf Anfrage. Eine Integration sei vorzuziehen, wenn sich das Kind in der Regelschule wohlfühle, es mit Hilfe von sonderpädagogischen Massnahmen ausreichend gefördert werden könne und die Eltern die Integration unterstützten. Ein Wechsel zwischen integrativer und separativer Sonderschulung sei immer möglich.

Integration als gegenseitiges Lernen

Auch Rebekka wurde in die Regelschule integriert. Ihre Eltern mussten jedoch dafür kämpfen. Denn als Rebekka alt genug war, um in die Primarschule zu gehen, gab es im Kanton Luzern noch kein entsprechendes Angebot. «Wir waren zwei Jahre zu früh dran», erklärt Verena Sollberger, Rebekkas Mutter und Pfarrerin in der Lukaskirche Luzern. Sie und ihr Mann reichten mehrere Gesuche ein, doch erst nach langem Hin und Her mit den Behörden und einem Brief an den Regierungsrat war klar: Rebekka wird ins Schulhaus Säli gehen. Die Befürchtung der Schulleitung, dass die Eltern und Kinder in Rebekkas Klasse sie nicht akzeptieren würden, bewahrheitete sich nicht. Im Gegenteil:

«Am Ende der Primar kamen Eltern zu uns und bedankten sich, dass ihre Kinder mit Rebekka in die Schule gehen durften.»

Und so wollten Rebekkas Eltern auch die Integration in die Sekundarschule versuchen. Die Sorge, ob ihre Tochter akzeptiert werden würde, blieb bestehen. Denn während Rebekkas Primargspänli mit ihr aufgewachsen waren, kam sie nun mit Jugendlichen in Kontakt, die kaum bis keine Erfahrung mit Menschen mit Behinderungen hatten. «Nach einer Eingewöhnungszeit hat es aber sehr gut geklappt. Wenn Rebekka heute ehemalige Klassenkameraden antrifft, gibt es immer herzliche Umarmungen», sagt Verena Sollberger.

Integration und Inklusion seien eben nicht nur für jene Kinder, die integrativ geschult werden, nützlich. Sie fördere auch das Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler ohne Behinderung dafür, dass es Menschen gibt, die «anders» sind und dennoch Talente und Begabungen haben, ist sich Verena Sollberger sicher. «Integration bedeutet gegenseitiges Lernen. Die mit Behinderung lernen von jenen ohne Behinderung und umgekehrt.»

Integrative Sonderschulung nimmt zu, Berufsbildung bleibt Herausforderung

Seit 2008 wird die integrative Sonderschulung im Kanton Luzern umgesetzt und hat seither stark zugenommen. Schwierig ist für Jugendliche mit Behinderung – unabhängig von der Art der Sonderschulung – aber die Berufsbildung. Zur besseren Vorbereitung hat die DVS ein sonderpädagogisches Brückenangebot geschaffen. Auch Rebekka hat es besucht. Eine Herausforderung, denn zum ersten Mal wurde sie gemeinsam mit anderen Menschen mit Behinderung geschult.

Jetzt absolviert sie eine praktische Ausbildung im geschützten Arbeitsmarkt, im Sommer darf sie für eine Woche im ersten Arbeitsmarkt schnuppern – keine Selbstverständlichkeit. «Eine integrative Schulzeit bedeutet nicht, dass anschliessend auch die Berufsausbildung in einem integrativen Rahmen, das heisst im ersten Arbeitsmarkt, erfolgen kann», so Daniela Dittli von der DVS:

«Es fehlt an Betrieben, welche bereit sind, Lernende mit Behinderung auszubilden. Hier besteht noch grosser gesellschaftlicher Handlungsbedarf.»