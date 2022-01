Corona In der Stadtluzerner Volksschule sind Kindermasken knapp – was steckt dahinter? Die Maskenpflicht sorgt in der Stadtluzerner Volksschule für einen Engpass. Die Rektorin bittet die Erziehungsberechtigten, mit Kindermasken auszuhelfen. Simon Mathis 13.01.2022, 05.00 Uhr

Seit Anfang Dezember gilt an den Luzerner Schulen eine Maskentragepflicht. In den Volksschulen der Stadt Luzern hat dies zu einem Lieferengpass bei Kindermasken geführt, wie das Onlineportal «Zentralplus» berichtet. In einem Brief an die Eltern, der auch unserer Zeitung vorliegt, schreibt Volksschulrektorin Vreni Völkle: «Wir sind den Eltern von Kindern in der 1./2. Klasse dankbar, wenn Sie Ihrem Kind eine passende Maske mitgeben können.»

Wer ist dafür verantwortlich, Schülerinnen und Schüler mit Masken zu versorgen? Antwort: Es kommt darauf an. Symbolbild: Ennio Leanza/Keystone (Zürich, 25. Januar 2021)

Aller Voraussicht nach löse sich der Engpass ab nächster Woche wieder auf, schreibt Völkle auf Anfrage. «Wir haben wie alle Schulen des Kantons einen Hauptlieferanten für Masken mit entsprechend guten Mengenkonditionen», führt sie aus. Bei diesem Lieferanten sei ein Engpass mit der Nachlieferung entstanden. «Unsere Suche nach Alternativen war in der ersten Januarwoche erfolglos», so Völkle. Aufgrund der Information an die Eltern am vergangenen Freitag hätte die Schule umgehend Angebote von drei verschiedenen Firmen erhalten.

Kindermasken sind nicht vorgeschrieben

Das heisst aber nicht, dass es an der Stadtluzerner Volksschule gar keine Masken mehr gibt. Denn Versorgungsschwierigkeiten gibt es lediglich bei den Kinder-Hygienemasken, nicht aber bei den sogenannten «Norm-Masken». Von diesen seien in den Schulen genügend vorhanden, stellt Vreni Völkle klar. Die Volksschule orientiere sich in jedem Fall an den Vorgaben und Empfehlungen des Kantons. Und sie schreibt, dass der Einsatz der Kindermasken an den Schulen eben keine kantonale Vorgabe sei. Trotzdem: «Aufgrund von Rückmeldungen der Lehrpersonen unterstützt die Passform der Maske das Wohlbefinden der Kinder und deren Umgang mit der Maske aber wesentlich.»

Kantonsarzt Roger Harstall bestätigt dies auf Anfrage: «Dass über eine kurze Zeitspanne keine Kindermasken zur Verfügung stehen und stattdessen vorübergehend Erwachsenenmasken getragen werden müssen, mindert die Schutzwirkung der Hygienemasken nicht, da sie ja primär dem Schutz des Gegenübers und weniger dem Eigenschutz dienen.»

Der Luzerner Kantonsarzt Roger Harstall. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 5. März 2020)

Die kleineren Kindermasken seien komfortabler und sorgten allenfalls indirekt für eine höhere Bereitschaft, die Masken zu tragen. Der umgekehrte Fall – wenn also Erwachsene Kindermasken trügen – sei wesentlich problematischer. «Entscheidend ist vielmehr, dass alle Personen im Klassenzimmer konsequent und ausnahmslos Hygienemasken tragen», so Harstall. Nur damit könne die optimale gegenseitige Schutzwirkung erreicht werden.

In Volksschulen muss die Maske gratis sein

Momentan sieht es nicht so aus, als gebe es in an anderen Gemeinden eine ähnliche Maskenknappheit. «Bisher sind uns keine solchen Engpässe gemeldet worden», schreibt Regula Huber, Kommunikationsverantwortliche des kantonalen Bildungs- und Kulturdepartementes (BKD). Das bestätigt etwa die Volksschule Kriens: «Wir stellen alles gratis zur Verfügung. Kindermasken, Masken für Erwachsene und in bestimmten Situationen auch FFP2-Masken», sagt Rektor Markus Buholzer. «Alle Masken sind genügend vorhanden.» Das teilen auch die Volksschulen Emmen und Root auf Anfrage mit.

Übrigens sind nicht alle Schulen dazu verpflichtet, die Masken kostenlos zur Verfügung zu stellen. «In der Volksschule ist das Schulmaterial gratis, da es sich um die obligatorische Schulzeit handelt. Dazu gehören auch die Masken», sagt Regula Huber vom BKD. «Die Gemeinden stellen dies sicher.» In kantonalen Schulen liege die Sache jedoch anders: Dort sei der Erwerb und die Besorgung der Masken Sache der Lernenden respektive der Erziehungsberechtigten. Lernende an Kantonsschulen in der obligatorischen Schulzeit – also im 7. bis 9. Schuljahr – erhalten die Kosten für die Masken jeweils Ende Schuljahr pauschal rückvergütet.

Wie lange die Maskentragepflicht noch gelten wird, ist offen. «Das ist schwierig vorauszusagen und hängt auch vom allgemeinen Verlauf ab der Pandemie ab», so Regula Huber. «Ein Augenmerk gilt insbesondere der nach wie vor stark angespannten Situation in den Spitälern.»