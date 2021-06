Porträt Klimaforscher Thomas Stocker erhält den Prix Caritas – die Freude ist jedoch getrübt Das Hilfswerk würdigt mit dem 61-Jährigen jemanden, der nicht nur forscht, sondern sich auch öffentlich für den Klimaschutz starkmacht. Dieser werde trotz Nein zum CO 2 -Gesetz an Bedeutung gewinnen, so Stocker. Stefan Dähler 17.06.2021, 18.00 Uhr

Wenige Tage nach dem Nein zum CO 2 -Gesetz hat ein Klimaforscher doch etwas Grund zur Freude. Thomas Stocker (61), Professor an der Universität Bern und internationale Grösse im Bereich Klimawissenschaft, hat am Mittwoch im KKL den Prix Caritas erhalten. Das in Luzern beheimatete Hilfswerk vergibt den mit 10'000 Franken dotierten Preis jährlich an Personen, «die sich durch hohe Fachkompetenz und Menschlichkeit sowie durch nachhaltiges und innovatives Engagement auszeichnen», wie es mitteilt.

Thomas Stocker vor dem KKL, wo er den Prix Caritas erhielt. Bild: Priska Ketterer/Caritas Schweiz (Luzern, 16. Juni 2021)

Stocker und sein Team forschten unter anderem zu den Auswirkungen des Klimawandels auf arme Länder in tropischen und subtropischen Regionen und zeigten auf, dass diese besonders betroffen sind: Ein Temperaturanstieg von 1,5 Grad führe zu einer sinkenden Produktion von Nahrungsmitteln und erschwere den Zugang zu Trinkwasser. Ein neues Forschungsprojekt zur Anpassung der Landwirtschaft und des Gewerbes an den Klimawandel in Laos, Peru, Kenia und im Kanton Bern ist nun geplant. «Er leistet einen Beitrag dazu, dass sich exponierte Gesellschaften an die Klimaveränderung anpassen können», so die Caritas.

Frust über Nein zum CO 2 -Gesetz hallt nach

Der Entscheid für Stocker fiel zwar bereits vor dem Sonntag. Durch das Abstimmungsresultat erhält die Vergabe aber eine zusätzliche Aktualität. «Die Frustration ist gross über den Ausgang, doch der Preis ist eine grosse Ehre für unsere Arbeit und freut mich», sagt Stocker. Das Geld werde der Forschung zugutekommen.

Seiner Meinung nach ist es den Befürwortern des CO 2 -Gesetzes nicht gelungen, emotional mit einfach verständlichen Argumenten zu punkten. Dabei würde die Klimaforschung eine solide Grundlage für emotionale Argumente liefern: Arme Regionen werden noch ärmer, was weitere Migrationsströme auslösen wird.

«Es ist aber nicht die Aufgabe der Wissenschaft, den Wahlkampf zu gestalten. Das müssen die Parteien machen. Wir liefern die Fakten dazu.»

Er äussert sich immer wieder öffentlich

Stocker ist jedoch keiner, der seine Haltung öffentlich zurückhält. In der Vergangenheit wurde er dafür auch kritisiert, etwa von der «Weltwoche». Im Vorfeld der CO 2 -Abstimmung sprach sich Stocker gemeinsam mit anderen Wissenschaftern für ein Ja aus und verfasste für die NZZ einen Meinungsbeitrag. Er betont, dass er sich auch künftig öffentlich äussern will. «Besonders, wenn Falsch- oder verzerrte Aussagen verbreitet werden.»

Kontroversen anderer Art gab es, als Stocker 2015 für den Vorsitz des Weltklimarats (IPCC) der Vereinten Nationen kandidierte. Obwohl seine fachliche Kompetenz unbestritten war, schaffte er die Wahl nicht und äusserte danach den Verdacht der Beeinflussung. Wie sieht sein Verhältnis zum IPCC heute aus? «Ich verfolge ihn mit positiver Aufmerksamkeit», sagt Stocker. Punktuell arbeite er noch an der wissenschaftlichen Beurteilung mit, aber nicht in leitender Funktion. «Die Basis dieser Organisation bilden äusserst fähige Leute aus der Forschung. Doch je höher die Positionen, desto politischer wird es.»

Schadet Corona dem Klimaschutz?

Zurück zur Gegenwart: Erlebt der Klimaschutz eine Krise, weil er wegen Corona in den Hintergrund gerät? Stocker:

«Die Emissionen sind 2020 wegen der weltweiten Lockdowns zwar gesunken, aber es könnte nun durchaus zu einem Rebound-Effekt kommen.»

Man war sehr eingeschränkt und nun komme der Drang, sich wieder davon zu lösen. Das sei auch verständlich. «Eine verpasste Chance ist jedoch, dass die Politik Hilfsgelder, etwa für Fluggesellschaften, nicht an Klimaziele gekoppelt hat.» Stocker denkt aber nicht, dass der Klimawandel aus dem Fokus gerät. «Der Klimaschutz wird und muss weltweit langfristig an Bedeutung gewinnen, da die negativen Folgen immer sichtbarer werden.» Der Hitzesommer 2018 in der Schweiz sei ein Vorgeschmack dafür gewesen, was uns in Zukunft blüht.

Thomas Stocker während seiner Rede anlässlich der Preisübergabe im KKL. Bild: Priska Ketterer/Caritas Schweiz (Luzern, 16. Juni 2021)

Auch die Schweiz werde nicht darum herumkommen, irgendwann weitere Massnahmen zu beschliessen. «Zu hoffen ist, dass wir dann nicht zu spät sind, um einen starken Temperaturanstieg zu verhindern.» Den oft geäusserten Einwand, die Schweiz habe keinen Einfluss auf das Weltklima, kontert Stocker so:

«Ich könnte auch aufhören, Steuern zu bezahlen, der Kanton Bern würde es verkraften. Doch wenn jeder so handelt, dann kommt es nicht gut.»