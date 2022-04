Stadt Luzern Ein missglückter Referendumstext sorgt bei der Klimastrategie für Verwirrung Mit ihrem Gegenvorschlag wollen FDP und Mitte die städtische Klimastrategie abschwächen. Aber: In einem Punkt gehen sie missverständlicherweise weiter, als es das Parlament vorgesehen hat. Miriam Abt Jetzt kommentieren 25.04.2022, 05.00 Uhr

Gerade hatte das Stadtluzerner Parlament die Klima- und Energiestrategie fertig verhandelt, da lancierten FDP und Mitte ein konstruktives Referendum. Eine der Forderungen des Komitees sorgt nun für Trubel: Die Formulierung des Referendumstexts macht den Anschein, als würde der Gegenvorschlag ambitioniertere Emissionsabnahmen anstreben, als es die Klimastrategie vorsieht. Und das, obwohl den Bürgerlichen die Massnahmen eigentlich zu weit gehen.

Im Rahmen der Klimastrategie sieht der Grosse Stadtrat vor, dass die Verkehrsbelastung auf dem übergeordneten Strassennetz bis 2040 gegenüber 2010 um 15 Prozent abnehmen soll. Das Referendumskomitee hingegen will die Emissionen auf dem Stand von 2020 plafonieren.

Pandemiejahr als Referenz genommen

Nur – im Pandemiejahr 2020 war rekordverdächtig wenig motorisierter Individualverkehr (MIV) unterwegs: Im Vergleich zu 2019 nahmen die Zahlen um 25,5 Prozent ab. Dies zeigt das Monitoring des Gesamtverkehrs der Stadt Luzern. Gegenüber 2010 würde das insgesamt eine Abnahme von 30 Prozent bedeuten, wie die Jungen Grünen in einer Medienmitteilung aufdecken.

Bis 2040 soll der Verkehr in der Stadt Luzern vermindert werden. Über den Umfang sind sich Parlament und Referendumskomitee jedoch uneinig.

(Luzern, 6. Oktober 2021)

Als Reaktion auf das Missverständnis hat das Referendumskomitee eine Konkretisierung publiziert: Dass mit der Auslegung der Jahreszahl 2020 eine drastische Reduktion nötig wäre, sei nicht die Absicht des Komitees. In der Parlamentsdebatte hätten sich die Parteien auf die Zahlen von 2019 bezogen. Daraus schliessen sie, dass bei Annahme des Referendums die Zahlen von vor der Pandemie als Referenz gelten. «Das Komitee wird deshalb am Fahrplan festhalten», heisst es im Schreiben. Das Referendum wird also nicht zurückgezogen.

Die Stadtkanzlei bestätigt auf Anfrage die Sicht des Komitees. Die Absicht von FDP und Mitte sei klar, trotz der missverständlichen Formulierung. Dennoch: «Darüber, wie die fragliche Bestimmung bei einer allfälligen Annahme des Gegenvorschlags auszulegen und umzusetzen sein würde, wird der Stadtrat nach Einreichung und Erwahrung des Referendums, sicher aber in den Abstimmungserläuterungen informieren.»

Die Grünen fordern Rückzug des Referendums

Die Grünen zeigen sich nicht einverstanden mit der Schlussfolgerung des Referendumskomitees und weisen ebenfalls auf das weitere Vorgehen hin: Schliesslich entscheide der Stadtrat darüber, wie der Referendumstext ausgelegt werde. Dies unter Abwägung der Wortlaut- und Kontextinterpretation, welche gleichwertig zu berücksichtigen seien. In einer Medienmitteilung fordern sie den Rückzug des Referendums, da es zu «Unklarheiten und weiteren Diskussionen» führen würde.

Christa Wenger, Grüne Stadt Luzern

Für Christa Wenger, Grossstadträtin und Co-Präsidentin der Grünen der Stadt Luzern, sei der missglückte Text «symptomatisch für die Art und Weise, wie die Bürgerlichen der Klimadiskussion begegnen». Obwohl sie nachvollziehen kann, wie der Fehler passieren konnte, hätte sie bessere Recherchen seitens Referendumskomitee erwartet: «Ich wünsche mir einen sorgfältigeren Umgang mit geplanten Gesetzesartikeln, auch in der Klimapolitik.»

Das sind weitere Forderungen des Gegenvorschlags Abbau von Parkplätzen: Bis im Jahr 2040 will der Grosse Stadtrat 50 Prozent der Parkplätze auf öffentlichem Grund aufheben. Gegen diese Massnahme wehrt sich das Referendumskomitee.

Bis im Jahr 2040 will der Grosse Stadtrat 50 Prozent der Parkplätze auf öffentlichem Grund aufheben. Gegen diese Massnahme wehrt sich das Referendumskomitee. Mobilität: Um das übergeordnete Ziel voranzutreiben, sollen bis 2040 alle in der Stadt immatrikulierten Fahrzeuge elektrisch oder erneuerbar angetrieben sein. Diesen Passus will das Komitee streichen. Weiter will es auch kein Verbot von nicht erneuerbarem Strom.

Um das übergeordnete Ziel voranzutreiben, sollen bis 2040 alle in der Stadt immatrikulierten Fahrzeuge elektrisch oder erneuerbar angetrieben sein. Diesen Passus will das Komitee streichen. Weiter will es auch kein Verbot von nicht erneuerbarem Strom. Gebäudeenergie-Ausweis (GEAK): Die Vorlage der Legislative sieht vor, dass für bestehende Bauten eine GEAK-Plus-Pflicht eingeführt werden kann. Also ein Beratungsbericht, der Möglichkeiten zur energetischen Modernisierung aufzeigt. Das Komitee will aber keine Pflicht für Gebäude mit schlechter Energieeffizienz und fordert, dass die Frist für Beratungsberichte nicht sechs, sondern zehn Jahre dauert.

