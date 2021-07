Kulturzentrum Neubad Luzern erneuert sich – Dominic Chenaux geht

Stadt Luzern «Könnte vor Glück gleichzeitig lachen und weinen»: Der abtretende Neubad-Chef blickt zurück Im Herbst startet im Neubad ein komplett neues Leitungsteam in die Saison. Das sei nötig, findet Dominic Chenaux – denn mit wachsendem Erfolg habe sich das Neubad vom ursprünglichen Geist entfernt. Sophie Küsterling 06.07.2021, 14.30 Uhr

Dominic Chenaux ist der abtretende Geschäftsführer vom Luzerner Neubad. Bild: Pius Amrein (Luzern, 28. Juni 2021)

Als der Verein Netzwerk Neubad Luzern im alten Hallenbad an der Bireggstrasse Ende 2013 das Neubad eröffnete, war klar: Es ist kein Ding für die Ewigkeit. Denn das alte Hallenbad war von der Stadt als Besitzerin nur bis 2017 als Zwischennutzung ausgeschrieben worden. «Aktuell haben wir einen Vertrag bis 2023, die Verlängerung wird im 2022 mit der Besitzerin verhandelt. Wir gehen davon aus, dass das Neubad bis 2025 bleiben kann», sagt der abtretende Geschäftsleiter Dominic Chenaux.

«Wir sind an einer langfristigen Lösung nicht interessiert»

Das Ende in einigen Jahren ist durchaus im Sinne des Neubads. «Wir sind an einer langfristigen Lösung nicht interessiert», stellt Chenaux klar. Vorstellbar wäre allenfalls, dass gewisse Angebote des Neubads in die künftige Überbauung miteinfliessen. Der Verein hält sich zudem die Option offen, sich nach dem Ende der Zwischennutzung anderswo und in anderer Form zu manifestieren. Chenaux erklärt:

«Wir leben in einer schnelllebigen Welt. Ist Statik da überhaupt noch etwas Erstrebenswertes?»

Projekte sind für Chenaux in der rund fünfjährigen Initialphase am spannendsten. Das Neubad hingegen befindet sich längst nicht mehr in der Startphase, sondern beschäftigt 60 Mitarbeitende, macht in pandemiefreien Jahren 2,6 Millionen Franken Umsatz und finanziert sich bis zu 96 Prozent selbst.

Das «Repair Café», eine von zahlreichen Aktivitäten im Neubad. Patrick Huerlimann

Das Neubad als internationaler Vorzeige-Betrieb

Um die Lebendigkeit der Zwischennutzung aufrechtzuerhalten, wird nun das gesamte Team ausgewechselt. Chenaux: «Das hatten wir bei Aussicht auf Verlängerung so geplant. Ab August wird Chenaux die Geschäftsleitung an Nathalie Brunner übergeben.

Nathalie Brunner führt ab August 2021 das Luzerner Kulturzentrum Neubad. Bild: Pius Amrein

«Wenn ich zurückdenke, was hier alles gemeinsam entstanden ist, dann könnte ich vor Glück gleichzeitig lachen und weinen, weil es wunderschön war und mir sehr viel gegeben hat», erinnert sich Chenaux. Das Neubad habe erfolgreich die Bereiche Quartier- und Gesellschaftsentwicklung, Kreativwirtschaft, Kultur, Bildung und Wissensvermittlung miteinander verbunden und wurde dadurch zum internationalen Vorzeigeprojekt. Chenaux hatte denn auch Beratungsmandate für Zürich, Basel, Zug und sogar für die deutsche Stadt Bonn.

Und da war noch die Sache mit dem illegalen Keller

Dennoch gab es in den Anfangsjahren Momente, welche die Schwachstelle von Zwischennutzungen schmerzlich aufzeigten: die fehlende Planungssicherheit. Personal, Strukturen und Finanzen hätten mit genaueren Angaben zur Nutzungsdauer besser gehandhabt werden können, findet Chenaux heute.

Auch das Debakel rund um den Keller und fehlende Bewilligungen für eine gastgewerbliche Nutzung im Sommer 2017 führt er unter anderem auf fehlende Planungssicherheit zurück. «Zu dem Zeitpunkt lief unser Vertrag nur noch sechs Monate», erklärt Chenaux. Dieser sollte zwar verlängert werden, doch es kam zu Verzögerungen. Ohne Garantie für eine Weiterführung des Betriebes, welche die Kosten der Baumassnahmen amortisiert hätte, stoppte Chenaux die Anpassungen, der Keller wurde aber für Veranstaltungen genutzt. Er erinnert sich:

«Ich wusste, dass ich uns in eine Illegalität manövriere, musste aber irgendwie eine betriebliche Lösung finden.»

Korrekt sei das nicht gewesen, aber er habe den Fehler zugegeben und auf sich genommen. «Ich konnte mich bei den zuständigen Personen entschuldigen und stiess auch auf Verständnis», sagt Chenaux und fügt mit einem Augenzwinkern an: «Ich würde behaupten, dass ich die Luzerner Zeitung damals auch vor dem Sommerloch rettete.»

Das Neubad im alten Hallenbad ist zu einer festen Institution geworden. Eveline Beerkircher

Die Pandemie war für ihn eine grosse Belastung

Dass er seinen Posten als Geschäftsleiter nach sieben Jahren und mitten in einer Pandemie nun abgeben darf, findet Chenaux unproblematisch. «Ich weiss, das Neubad ist mit einem tollen Team und einer tollen Nachfolgerin in guten Händen», sagt Chenaux. Nicht nur das Team stimmt, sondern auch die Finanzen – trotz Pandemie.

«Die Unterstützung von Bund und Kanton haben uns sehr geholfen. Aber auch, dass wir seit 2018 Rückstellungen für Risiken gebildet haben. Der Betrieb ist sehr stabil.»

An Chenaux ist die Pandemie nicht spurlos vorüber gegangen. «Die eineinhalb Jahre Corona waren für mich eine massive Belastung. Ich war jeden Tag im Neubad und habe mir Sorgen um Betrieb, Mitarbeitende und Gäste gemacht», erzählt er. Deshalb wird Chenaux von Herbst bis Frühling 2022 erst einmal eine Pause im Unterengadin einlegen. Was danach beruflich ansteht, ist noch offen.