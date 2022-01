Stadt Luzern: Kollision zwischen Bus und Auto im Morgenverkehr

Stadt Luzern Kollision zwischen Linienbus und Auto – Polizei sucht Zeugen Auf dem Bahnhofplatz kam es am Freitag Morgen zu einer Kollision eines Linienbusses und eines Autos. Beim Unfall wurde niemand verletzt, er führte aber zu Rückstau im Morgenverkehr. 14.01.2022, 11.35 Uhr

An der Kreuzung Pilatus- und Zentralstrasse kollidierten die Fahrzeuge. Bild: Luzerner Polizei

Am Freitag, 14. Januar, kurz nach 6 Uhr, fuhr der Chauffeur eines Linienbusses auf der Pilatusstrasse Richtung Bahnhof. Gleichzeitig beabsichtigte ein von der Seebrücke her kommender Autofahrer in Richtung Zentralstrasse zu fahren. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wie die Luzerner Polizei mitteilt.