Konzerte, Basteln und Yoga: Littau soll ein Kulturhaus erhalten

Konzerte, Basteln und Yoga: Jetzt soll auch Littau ein Kulturhaus erhalten Das Kunstatelier an der Luzernerstrasse 133 soll sich gegen aussen öffnen – und den Stadtteil Littau bereichern. Das wünschen sich die beiden Künstler Roman Rieder und Joseph Sieber. Simon Mathis Jetzt kommentieren 24.11.2021, 05.00 Uhr

Im alten Bürogebäude an der Luzernerstrasse 133 bei der Grossmatte in Littau gehen täglich Künstlerinnen und Künstler ein und aus. Seit 2019 bietet der Verein Kulturhaus Littau hier Atelierplätze an. Nun will sich der Verein mit Konzerten, Ausstellungen und weiteren Veranstaltungen dem Quartier öffnen, wie er mitteilt. Die Idee für das Kulturhaus geht auf den Kulturmanager Roman Rieder und den Musiker Joseph Sieber – den Sohn des bekannten Luzerner Organisten Wolfgang Sieber – zurück.

Kunstmanager Roman Rieder im künftigen Aufführungsraum des Kulturhauses Littau. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 23. November 2021)

«Es hat damit begonnen, dass ‹Josi› einen Raum gesucht hat, in dem er Tag und Nacht üben kann», erzählt Rieder. Dabei sei er auf das Gewerbegebäude in Littau gestossen. Nach nur kurzer Zeit stiessen weitere Kulturschaffende dazu, die ähnlich begeistert vom Standort waren. «Wir haben mit diesem Gebäude eine einzigartige Möglichkeit erhalten. Es ist nicht selbstverständlich, dass uns die Musegg Immobilien AG das Gebäude für eine kulturelle Nutzung zur Verfügung stellt», so Rieder. Zurzeit nutzen etwa 40 Personen die Ateliers regelmässig.

Verein will Lücke im Stadtteil Littau schliessen

«Die Idee, das Kulturhaus schrittweise der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, hegen wir schon seit langem. In Littau ist nicht viel kultureller Freiraum vorhanden», sagt Rieder. Deshalb habe der Verein beschlossen, diese Lücke zu füllen. Geplant ist unter anderem, einen Raum so umzubauen, dass er flexibel nutzbar wird und ungefähr 50 Personen fasst. Zudem sollen weitere Räumlichkeiten zur Mitnutzung öffentlich zugänglich gemacht werden. Zurzeit ist der Verein dabei, die Finanzierung für den Umbau sowie eine langfristige Nutzung sicherzustellen, beim Umbau will er vieles in Eigenleistung erbringen.

Der Verein will laut Roman Rieder auch über den Tellerrand der Kunst hinausschauen. Neben Poetry Slams, Ausstellungen und kleinen Konzerten könne der Raum auch für Seminare, Bastelnachmittage oder Yoga genutzt werden – je nach Interesse potenzieller Mieterinnen und Mieter. Denkbar sei auch, den Raum für schulische Zwecke oder die Jugendarbeit zu nutzen. «Die Möglichkeiten sind vielseitig», sagt Rieder. «Wir sind organisch gewachsen und wollen das auch weiterhin tun.»

Mittagstisch und Barbetrieb angedacht

Dieses organische Wachstum mache es schwierig abzuschätzen, wann im neuen Kulturraum die ersten Veranstaltungen stattfinden – angepeilt ist das zweite Halbjahr 2022. Ein umfassendes Angebot mit Gastronomie im Stile des Stadtluzerner Neubads sei nicht vorgesehen. «Das wäre ein paar Nummern zu gross für uns», sagt Rieder. Er könne sich aber vorstellen, mittelfristig einen kleinen Barbetrieb für Veranstaltungen oder einen niederschwelligen Mittagstisch aufzubauen – auch mit Blick auf jene Personen, die im umliegenden Industriegebiet arbeiten.

Roman Rieder in einem der Ateliers. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 23. November 2021)

Dem Verein sei wichtig, das Quartier zu bereichern und einen Ort für lebendige Kultur zu schaffen. «Zum Beispiel können wir uns vorstellen, dass die Musikerinnen und Musiker Unterricht in den Ateliers geben», so Rieder. Aber jetzt gehe es erst einmal darum, die nötigen Mittel für die Realisierung des Projekts aufzutreiben und die Verhandlungen mit dem Vermieter voranzubringen.

«Wir sind zuversichtlich, dass das Vorhaben schon bald sehr konkret wird», sagt Rieder. «Unabhängig davon, wie sich das Vorhaben weiterentwickeln wird, hoffe ich, dass das Projekt als Inspiration für andere dienen wird, wie leerstehende Flächen kreativ genutzt werden können.»

