SP will kostenlose Hygieneartikel an Schulen in Luzern

Stadt Luzern Kostenlose Hygieneartikel an öffentlichen Schulen: SP-Fraktion lanciert Vorstoss Mit einem Vorstoss will die SP-Fraktion an stadtluzerner Schulen kostenlose Hygieneartikel zur Verfügung stellen – damit soll das Thema Periode enttabuisiert werden. 05.08.2021, 15.25 Uhr

In der Westschweiz gibt es bereits an verschiedenen Schulen Gratis-Menstruationsartikel – in der Stadt Zürich startet nach den Sommerferien in ausgewählten Oberstufenschulen ein solcher Pilotversuch. Geht es nach der SP-Fraktion, soll dies auch in der Stadt Luzern eingeführt werden: Die SP bittet den Stadtrat mittels Postulat zu prüfen, «ob und wie in den Toiletten der öffentlichen Schulen der Stadt Luzern Menstruationsartikel kostenlos zur Verfügung gestellt werden können und ob neben Tampons und Binden auch wiederverwendbare Menstruationstassen in das Abgabekonzept integriert werden können.» Das Postulat wurde von Grossstadträtin Regula Müller sowie Benji Gross unterzeichnet.

Obwohl das Thema mindestens die Hälfte der Bevölkerung direkt betreffe, werde die Periode nach wie vor tabuisiert. Die Praxis der kostenlos zugänglichen Hygieneartikel ist eine Sensibilisierungsmassnahme, um die Enttabuisierung voranzutreiben, heisst es im Vorstoss. «Durch die freie Verfügbarkeit von Menstruationsartikeln an öffentlichen Schulen müssen Menstruierende nicht mehr auf improvisierte und unhygienische Notlösungen zurückgreifen.» Sie hätten so während der Monatsblutung mit weniger Stress und Bedenken vor unangenehmen Situationen zu kämpfen, sind die Postulanten überzeugt. «Frei zugängliche Hygieneartikel entlasten Familien mit geringerem Einkommen und tragen so zur Chancengerechtigkeit bei», argumentiert die SP weiter. (pl)