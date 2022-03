Swarovski zieht an den Falkenplatz in Luzern

Stadt Luzern Kristalle statt Klamotten: Swarovski zieht an den Falkenplatz Das Traditionshaus Swarovski verlegt seinen Standort. Auf 160 Quadratmetern Verkaufsfläche über mehrere Etagen wird es künftig funkeln. Sandra Monika Ziegler 23.03.2022, 17.04 Uhr

Ein Blick in die öffentlichen Bauausschreibungen der Stadt Luzern zeigt, dass am Falkenplatz 1 demnächst wieder ein Traditionsgeschäft einzieht: Das Familienunternehmen Swarovski. Das Unternehmen will seinen bisherigen Laden von der Hertensteinstrasse 62 ein paar Meter weiter in die Luzerner Altstadt verlegen, wie auf Anfrage bestätigt wurde. Es handelt sich nicht um eine zweite Boutique, der bisherige Standort wird verlassen. Der Kristallkonzern wird aktuell in fünfter Generation geführt, besteht seit 127 Jahren und hat seinen Hauptsitz im Tirol.

Farben und Kristalle: So sieht es im Flagstore in Zürich aus. Bild: PD/Swarovski

Dem Baugesuch ist weiter zu entnehmen, dass für die edle Ausstattung mit Kosten von 500’000 Franken gerechnet wird. Die Verkaufsfläche beträgt 160 Quadratmeter und geht über mehrere Etagen. Das Haus an der Gabelung Grabenstrasse/Weggisgasse ist in bester Erinnerung als Standort der Falkenapotheke, die dort knapp Hundert Jahre beheimatet war.

Im Jahr 2018 war dann Schluss, es folgte «Giahi», ein exklusives Tattoo-Studio. Dieses Unternehmen zog weiter an die Zürcher Bahnhofstrasse. In den letzten Monaten waren am Falkenplatz Klamotten Trumpf. Markenkleider wurden zu Kleinstpreisen verkauft – wie es der Slogan an der Fassade «günstiger als online» versprach.

«Swarovski» will hier neu eröffnen, das Baugesuch dazu liegt auf. Bild: sam