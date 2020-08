Stadt Luzern lanciert Kampagne: Klimaschutz geht alle etwas an Die Stadt Luzern will mit dieser Aktion die Bevölkerung für den Klimaschutz sensibilisieren. Dazu wurde eine Kampagnenwebsite aufgeschaltet. Sandra Monika Ziegler 13.08.2020, 12.28 Uhr

«Der individuelle Beitrag zum Klimaschutz ist sehr wichtig», ist Luzerns Stadtrat und Umweltdirektor Adrian Borgula überzeugt. Die Kampagne akzentuiert die bisherige Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz und wurde jetzt lanciert, weil die Stadt nicht den Klimabericht, der im Frühjahr 2021 erwartet wird, abwarten wollte und der Klimaschutz höchste Dringlichkeit hat, so Borgula weiter.

Luzern misst deshalb der Kommunikation einen grossen Stellenwert bei: Nur wer die Ursachen und die Folgen des Klimawandels sowie Lösungen zum Schutz des Klimas kennt, kann selber aktiv werden und einen Beitrag leisten. Deshalb startet jetzt eine neue, auf drei Jahre ausgelegte Klimaschutz-Kampagne mit dem Slogan «Wir leben Klimaschutz».

Einzelne Themen speziell präsentiert

Kampagnenplakat zur Alltagsmobilität Bild: PD

Auf der Website werden die sechs Themen Alltagsmobilität, Heizen, Freizeit, Fliegen, Konsum und Ernährung thematisiert. Jeweils ein bis zwei Monate werden die einzelnen Themen mit Veranstaltungen und Aktionen besonders in den Fokus gerückt. Im August und September ist das Thema Alltagsmobilität, dazu werden Gutscheinaktionen gestartet und spezifische Informationsanlässe wie etwa am 28. August der Tag der E-Mobilität, der von 9 bis 18 Uhr auf dem Bahnhofplatz stattfindet.

Schweizweite Challenge

Als weitere Aktion stellen am 29. August carvelo2go und nextbike auf dem Mühlenplatz ihre Velos für Testfahrten zur Verfügung und lancieren zudem ein Klimapoker. Die Aktion dauert von 9 bis 16 Uhr.

Mit von der Partie ist die Stadt Luzern auch an der von Pro Velo lancierten Velo-Challenge, die Cyclomania, die national den ganzen Monat September stattfindet. Wer mitmachen will, braucht nur die Cyclomania-App auf dem Smartphone. Dann können mit jedem Schritt oder jeder Velofahrt über 500 Meter einen Monat lang Punkte gesammelt werden. Wenn man die maximale Punktzahl erreicht, nimmt man an der Verlosung des Hauptpreises teil.

Alle sechs Themenfelder werden monatsweise mit Plakaten und Aktionen präsentiert. Was auf die Alltagsmobilität folgt, ist noch nicht entschieden.