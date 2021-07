Stadt Luzern Laura Lombardo übernimmt Leitung der Zwitscher-Bar: «Es braucht Führungspositionen, die von jungen Frauen geprägt sind» Laura Lombardo räumt mit sämtlichen Klischees der verstaubten Seelsorge auf. Die 35-Jährige wurde in Argentinien geboren, katholisch getauft und ist seit fast zehn Jahren reformierte Pfarrerin. Im Herbst übernimmt sie die Leitung der Zwitscher-Bar im Lukaszentrum. Sophie Küsterling 22.07.2021, 05.00 Uhr

Die 35-jährige Laura Lombardo übernimmt im Oktober die Leitung der Zwitscher-Bar.



Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 29. Juni 2021)

Eingebettet im Garten des Lukaszentrums beim Vögeligärtli ist die Zwitscher-Bar. Das Gesprächs- und Beratungscafé, welches vor neun Jahren auf Initiative der römisch-katholischen und reformierten Kirche der Stadt Luzern entstand, versteht sich als niederschwelliges Seelsorgeangebot. Ab dem 1. Oktober hat die Zwitscher-Bar eine neue Leiterin: Laura Lombardo (35) übernimmt die Stelle von Claudia Jaun. Aufgewachsen ist Lombardo in Argentinien, getauft wurde sie katholisch. «Ich bin aber in eine lutherische Privatschule gegangen und dadurch evangelisch-lutherisch aufgewachsen», erzählt Lombardo. Früh schon spürte sie eine Berufung, mit 17 Jahren war ihr klar: Sie will Pfarrerin werden.

«Als ich in die Schweiz kam, merkte ich erst, dass das einzigartig ist», sagt Lombardo über ihre frühe Entscheidung. «Die meisten machen ein Theologiestudium und überlegen sich erst später, ob sie Pfarrer oder Pfarrerin werden möchten.» Ihr Theologiestudium absolvierte Lombardo in Buenos Aires und Bern, in die Schweiz kam sie wegen der Liebe – und blieb. 2012 wurde sie im Berner Münster ordiniert, ab 2014 arbeitete sie bei der reformierten Kirchgemeinde Biel als Pfarrerin und war dort bis vor kurzem Leiterin des Fachbereiches Solidarische Kirche.

Das ist die Zwitscher-Bar Die Zwitscher-Bar ist eine ökumenische Initiative der katholischen und reformierten Kirche der Stadt Luzern und wird von 30 Freiwilligen betrieben. Während der Öffnungszeiten (Montag bis Freitag 12–17 Uhr) steht immer eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zur Verfügung. Im Jahr 2020 wurden 668 Gespräche geführt, knapp ein Viertel davon waren Erstgespräche. Die Themen gehen von Lebensfragen über finanzielle Probleme, Asyl und Integration oder Einsamkeit bis hin zu Glaubensfragen.

Dass eine junge Frau und dazu noch eine Ausländerin Pfarrerin ist, das sei anfangs für viele sehr gewöhnungsbedürftig gewesen, erinnert sich Lombardo. Ihr ist aber wichtig, nicht die einzige junge Frau zu sein, die in Pfarrämtern oder der Seelsorge eine Führungsposition übernehmen. «Es braucht positive Vorbilder und Führungspositionen, die von Frauen und vor allem jungen Frauen geprägt werden», so Lombardo.

Seelsorge und Gastfreundschaft im Blut

Eine Leitungsposition übernimmt Lombardo nun im Herbst in der Zwitscher-Bar, auch wenn sie das Wort nicht unbedingt mag. «Das Wort Geschäftsführerin benutze ich nicht. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass alles läuft, die Gäste sich wohlfühlen und die Freiwilligen gute Rahmenbedingungen haben», erklärt Lombardo.

An der Stelle reizt sie, dass der Schwerpunkt nebst den Leitungsaufgaben auf der Seelsorge liegt: «Ich habe mich intensiv in der Seelsorge weitergebildet, das hat mich immer interessiert.» Das Interesse könnte daher rühren, dass Lombardos Eltern beide Psychologen sind, ihr Vater führte später sein eigenes Hotel. Gastfreundschaft, Planung, Organisation und Seelsorge, das hat sie sozusagen im Blut.

Das Gemeindezentrum der Lukaskirche in Luzern. Bild: Boris Bürgisser (20. Oktober 2019)



Digitale Präsenz soll erhöht werden

Die 35-Jährige hat bereits erste Pläne für die Zwitscher-Bar. Ein besonderes Anliegen ist ihr, deren digitale Präsenz zu erweitern. Das heisst konkret: die Website aktualisieren und auf den sozialen Medien aktiv werden. Letztere werden, findet Lombardo, von den Kirchen viel zu wenig genutzt. Langfristig will sie zudem längere Öffnungszeiten prüfen. Zudem will Lombardo in der Stadt Luzern Kontakte knüpfen. «Mir ist es auch sehr wichtig, gut mit der katholischen Kirche vernetzt zu sein», erklärt die reformierte Pfarrerin und fügt mit einem Lachen an: «Die katholische Kirche ist mir ja auch sehr vertraut und dass der Papst aus Argentinien kommt, ist ein Vorteil, um ins Gespräch zu kommen.»