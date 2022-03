Stadt Luzern: Theater Spektakulum zeigt griechische Märchen

Stadt Luzern Lebende Kronen und griechische Märchen: Viel Neues im Theater Spektakulum Die Figurenbauerin und Schauspielerin Dunjascha Schweizer zeigt «Die Krone der Schöpfung» – und bezaubert das Publikum mit ganz besonderen Handpuppen. Yvonne Imbach 07.03.2022, 05.00 Uhr

Seit September 2020 existiert mit dem «Spektakulum» ein kleines Juwel an der Steinenstrasse in Luzern. Das hübsche Theater für Erzählkunst wurde von Dunjascha Schweizer eröffnet, die damit ihre Leidenschaft für Volksmärchen und Sagen auslebt. Am kommenden Freitag lädt sie zu einer weiteren Premiere ein. Mit «Die Krone der Schöpfung» tauchen Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren in die Welt zweier griechischen Märchen.