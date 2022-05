Stadt Luzern Lehrpersonen und Vereinsmitglieder müssen bald mehr fürs Parkieren bei Schulhäusern bezahlen Ab August führt die Stadt eine neue Bewirtschaftung der Schulparkplätze ein. Betroffen sind auch Vereine, die Mehreinnahmen sollen diesen aber wiederum zugutekommen. Stefan Dähler 09.05.2022, 17.15 Uhr

Rund 300 Parkplätze gibt es bei den Stadtluzerner Schulanlagen. Diese können durch Schul-Mitarbeitende günstig genutzt werden. Abends dürfen Vereinsmitglieder, die Räume auf dem Schulareal mieten, an einigen Standorten gratis parkieren. An anderen werden Gebühren fällig. Zur Gleichbehandlung plant der Stadtrat ab August eine Bewirtschaftung für die Parkplätze auf Schulanlagen, wie er in seiner Stellungnahme auf eine Motion von FDP, Mitte und SVP schreibt, die er als Postulat entgegennehmen will.

Es werden Stundentarife eingeführt. Diese betragen an den meisten Standorten 1 Franken pro Stunde, beim Schulhaus Säli 2 Franken, beim Mariahilf 3 Franken. Die Tarife orientieren sich an jenen der öffentlichen Parkplätze – in Zentrumszonen sind sie höher.

Schul-Mitarbeitende konnten bisher eine Parkbewilligung beziehen, die Kosten hängen vom Arbeitspensum ab. Bei einem hohen Pensum sind es 200 Franken pro Jahr. Künftig seien die Tarife vergleichbar mit einer Dauerparkkarte für öffentliche Parkplätze (jährlich 600 Franken). «Durch die Parkplatzbewirtschaftung und weitere Mobilitätsmanagement-Massnahmen soll eine Lenkungswirkung erzielt werden, sodass mehr Leute auf umweltschonende und flächeneffiziente Fahrzeuge umsteigen», sagt David Walter, Projektleiter Mobilität Stadt Luzern.

Motionäre hätten mehr Unterstützung für Vereine erwartet

Ziel der Motion war die Erarbeitung neuer Parkierungslösungen für Vereine, weil deren Mitglieder nicht mehr auf Pausenplätzen parkieren dürfen. Erstunterzeichner Marco Baumann (FDP) ist von der Antwort des Stadtrats enttäuscht:

«Er geht gar nicht richtig auf unser Anliegen ein. Wir hätten uns bessere Konditionen für Vereine gewünscht, etwa durch die Abgabe von Gratis- oder vergünstigten Parkkarten.»

Weiter sei die Anzahl Parkplätze aus Sicht der Motionäre in Littau ungenügend, was der Stadtrat in seiner Stellungnahme verneint. «Wir können nicht beurteilen, wie seriös die Stadt das abgeklärt hat», sagt Baumann. Man werde an der Motion festhalten. «Dann müsste der Stadtrat einen Planungsbericht erstellen und dafür weitere Abklärungen vornehmen – und das Parlament könnte mitreden.»

Manuela Jost: «Wollen alle gleich behandeln»

Was meint der Stadtrat zu dieser Kritik? «Eine vergünstigte oder Gratisnutzung durch Vereinsmitglieder war für uns keine Option. Wir wollen in der Stadt alle gleich behandeln und ein einheitliches Anreizsystem schaffen», sagt Baudirektorin Manuela Jost (GLP). Doch sie fügt an:

«Die Nettoerträge durch die Parkplatzbewirtschaftung sollen den Vereinen in einer Form wieder zugutekommen. Dies als Zeichen der Wertschätzung für den Dienst an der Allgemeinheit, den sie leisten.»

Wie, ist noch offen. Ein Konzept werde bis Ende Jahr erarbeitet. Die Höhe der Einnahmen ist auch noch unklar. Zur Parkplatzzahl in Littau sagt Jost, dass man den Bedarf anhand der VSS-Normen berechnet habe. Gemessen an der Anzahl Personen, die dort arbeiten und die Infrastruktur in der Freizeit nutzen, reichten die Plätze. «Diese Berechnungsweise haben wir an sämtlichen Standorten angewandt. Auch hier gibt es keine Sonderlösungen mehr.»

Parkuhren werden installiert

Für das neue Parkregime werden an den Standorten mit Vereinstätigkeiten Parkuhren installiert. Die Parkplätze können tagsüber weiter nur durch Schul-Mitarbeitende und abends zusätzlich durch Vereinsmitglieder genutzt werden, nachts gilt ein Parkverbot.

Da es keine öffentlichen Parkplätze sind, erfolgt die Kontrolle durch einen privaten Dienst im Auftrag der Stadt. Wie sieht dieser, dass jemand parkieren darf? Die Angaben der Schul-Mitarbeitenden sind digital hinterlegt und können so kontrolliert werden, sagt Walter von der Stadt Luzern. Bei den Vereinen läuft es anders: «Wenn die Parkplätze besetzt sind und vor Ort eine Turnhalle für ein Training genutzt wird, ist es naheliegend, dass es sich um Vereinsmitglieder handelt.»