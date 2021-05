Stadt Luzern Lieber konsequenter oder pragmatischer? Das Duell zur Parkplatz-Abstimmung Die Stadtluzerner entscheiden am 13. Juni über ein neues Parkplatz- und ein neues Parkkartenreglement. Die Grossstadträte Martin Abele (Grüne) und Marco Baumann (FDP) kreuzen die Klingen. Roman Hodel 30.05.2021, 15.48 Uhr

Böses Auto, gutes Velo. Geht es um den Verkehr, arten Diskussionen rasch in Grabenkämpfe aus. So schlimm war es beim Online-Polittalk des Wirtschaftsverbands Stadt Luzern (WVL) zwar nicht. Was wohl daran lag, dass die Teilnehmer keine Polteri sind. Dennoch schenkten sich Grüne-Grossstadtrat Martin Abele und FDP-Grossstadtrat Marco Baumann am Donnerstag nichts. Denn es geht um einiges. Die Stadtluzerner befinden am 13. Juni über ein neues Parkkarten- und ein Parkplatzreglement. Das Besondere: Es gibt nicht Ja oder Nein, sondern je zwei Varianten; die von der rot-grünen Mehrheit des Grossen Stadtrats verschärften Vorlagen und die von bürgerlicher Seite – auch vom WVL – propagierten Gegenvorschläge auf Basis des vom Stadtrat erarbeiteten Geschäfts.

Höhere Parktarife geplant: Wer etwa hier an der Frankenstrasse parkiert, soll künftig pro Stunde 3 Franken statt 2.50 bezahlen. Bild: Corinne Glanzmann (3. Juli 2017)

Beide Varianten wollen die Autoparkierung anpassen. Grob gesagt heisst das strengere Regeln für den Dauerparkkarten-Bezug, höhere Parktarife und weniger Parkplätze bei Neubauten. Trotzdem gibt’s Unterschiede. Beispiel Dauerparkkarten: Moderator Jérôme Martinu, Chefredaktor der «Luzerner Zeitung», sagte: «Der Stadtrat zieht die Schraube bereits an mit dem Berechtigungsnachweis. Offenbar wurde dies zu locker gehandhabt.»

Dauerparkkarte: Warum auch noch von 600 auf 800 Franken erhöhen?

Dann will er von Abele, der die Meinung des Komitees für die Vorlagen des Grossen Stadtrats vertritt, wissen, warum Rot-grün den Jahreskarten-Preis für Anwohnende trotzdem von 600 auf 800 Franken erhöhen will? Abele antwortete: «Weil sich die Leute so noch mehr bemühen müssen, ihre Autos privat zu parkieren.» Im Übrigen seien es nur 200 Franken, «das tut doch nicht weh». Ein Widerspruch für Baumann, der für die Meinung des Gegenvorschläge-Komitees eintritt:

«Gemäss euren Aussagen muss es doch gerade wehtun, sonst kann man die Erhöhung ja gleich streichen.»



Martin Abele im Polittalk-Duell des WVL. Screenshot: Livelounge.ch

Baumann warf Abele vor, Rot-grün wolle sowieso eine «autofreie» Stadt: «Ihr vergesst dabei aber, dass nicht jedes Quartier so gut mit dem ÖV erschlossen ist wie die Innenstadt.» Die Vorschläge des Stadtrats seien austariert und auf partizipativem Weg entstanden, «leider habt ihr sie willkürlich verschärft». Damit meinte Baumann etwa, dass der Stadtrat die Parkkarten-Gebühren um bis zu 50 Prozent erhöhen könnte, und das erst noch in Eigenkompetenz. «Warum 50 Prozent?», fragte Martinu. Dies konnte Abele nicht schlüssig beantworten: «Irgendeine Zahl braucht’s.»

Marco Baumann im Polittalk-Duell des WVL. Screenshot: Livelounge.ch

Gegenvorschlag-Komitee hat keine klare Haltung zu Ladestationen

Ähnlich unbefriedigend fiel umgekehrt die Antwort von Baumann in Sachen E-Mobilität aus. Der Grossstadtrats-Vorschlag verlangt bei neuen Parkplätzen eine Ladestation oder die Vorkehrung dafür – der Gegenvorschlag nichts. Martinu fragte Baumann: «Warum nicht?» Er antwortete: «Wir haben im Komitee keine klare Haltung dazu. Sinn macht ohnehin eine kantonale Regelung.» Abele kommentierte:

«Ihr seid einfach nicht konsequent.»



Er wehrte sich zudem gegen den Vorwurf, eine autofreie Stadt zu wollen: «Das haben wir nie gesagt.» Doch das Auto müsse sinnvoller genutzt und der Akzent stärker auf Velos und den ÖV gesetzt werden. «Sonst erreichen wir das Netto-Null-CO2-Ziel nicht», so Abele. «Aber dafür muss man nicht gleich das Auto aus der Stadt vertreiben», entgegnete Baumann und fügte an: «Wir sind für einen fairen Kompromiss.» Und deshalb seien die beiden Kreuzchen bei den Gegenvorschlägen zu machen.



Für Abele sind die Gegenvorschläge jedoch «nur der kleinste gemeinsame Nenner, und das genügt nicht». Darum gehörten auf dem Abstimmungszettel die zwei Kreuzchen bei den Vorlagen des Grossen Stadtrats hin.