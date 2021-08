Humanitäre Krise Stadt Luzern will Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen – der Bund ist dagegen Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan sind tausende Menschen auf der Flucht vor dem neuen Regime. Eine Allianz aus mehreren Schweizer Städten fordert nun eine Direktaufnahme dieser Flüchtlinge. 26.08.2021, 10.45 Uhr

Eine Mutter und ihre Kindern werden von US-Soldaten aus Kabul evakuiert. Bild: Msgt. Donald R. Allen / AP

Schon 2020, als die Schweiz Bilder des überfüllten Flüchtlingslagers Moira auf der Insel Lesbos in Griechenland erreichten, haben sich die acht grössten Schweizer Städte zusammengetan. Gegenüber dem Bund wurde die Direktaufnahme von Flüchtlingen gefordert, denn: «Die Schweiz kann und muss mehr tun, um das Leid bedrohter und geflüchteter Frauen, Männer und Kinder in Konfliktregionen, auf der Flucht und an den Aussengrenzen Europas zu lindern», wie die Botschaft damals lautete. Die humanitäre Tradition der Schweiz dürfe sich nicht in der materiellen Unterstützung vor Ort erschöpfen, schreibt die Stadt Luzern in einer Mitteilung vom Donnerstag.