Luzern: Neue Prüfung von Standorten für Museum und Gericht

Stadt Luzern Luzerner Regierung geht bei Standorten für Kantonsgericht und neuem Museum noch einmal über die Bücher Wohin kommt das geplante Luzerner Museum und wohin das Kantonsgericht? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Luzerner Regierungsrat nun vertieft. Auf Druck des Kantonsrats erarbeitet er einen Planungsbericht. Alexander von Däniken 22.03.2022, 14.49 Uhr

Das alte Zeughaus auf dem Musegghügel sollte ursprünglich das neue Museum beherbergen. Das wird nun nochmals hinterfragt. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. September 2021)

Die Rochade sorgt seit Monaten für Gesprächsstoff und befindet sich laut Ludwig Peyer in einer Sackgasse. Mit einer Motion forderte der Willisauer Mitte-Kantonsrat deshalb einen Planungsbericht zur Standortfindung wichtiger kantonaler Institutionen in der Stadt Luzern. Zur Erinnerung: Der Luzerner Regierungsrat will das Historische und das Natur-Museum zusammenlegen und im Zeughaus unterbringen. Dafür soll das Kantonsgericht in die bisherigen Museumsstandorte beim Kasernenplatz ziehen. Die Pläne sorgen vor allem rund um den künftigen Museumsstandort für Kritik. «Raus aus der Sackgasse», muss nun laut Peyer die Devise heissen.