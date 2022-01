Stadt Luzern Luzerner Schülerinnen sollen gratis Tampons und Binden beziehen können Die SP fordert, dass an Schulen in der Stadt Luzern kostenlose Menstruationsartikel zur Verfügung gestellt werden. Der Stadtrat findet das eine gute Idee. Beatrice Vogel Jetzt kommentieren 13.01.2022, 11.00 Uhr

Wenn die Menstruation unerwartet einsetzt, müssen sich Frauen schon mal mit Tampons aushelfen. Bild: Lucy Lambriex /Digital Vision

Der Luzerner Stadtrat will an den öffentlichen Primar- und Sekundarschulen der Stadt Luzern kostenlose Menstruationsartikel zur Verfügung stellen. Dies schreibt er in seiner Antwort auf ein Postulat der SP-Fraktion, das Entsprechendes fordert. Der Stadtrat vertritt dabei die Auffassung, «dass Hygieneartikel für die Monatsblutung wie Toilettenpapier oder die Beutel zur Entsorgung der Hygieneartikel zum Grundbedarf und zur Ausstattung einer Toilettenanlage gehören». Die Gratisabgabe von Hygieneartikeln könne nicht nur Ungleichheit mindern – etwa in Bezug auf die finanzielle Belastung – sondern auch Selbstverständnis schaffen und die Menstruation enttabuisieren.

Konkret sollen auf den schulischen Toiletten in Luzern Abgabeboxen für Hygieneprodukte montiert werden. Die einmaligen Anschaffungskosten für diese Boxen werden gemäss Stadtrat zirka 27'300 Franken betragen, für die Nachfüllung rechnet er mit ungefähr 22'000 Franken pro Jahr.

Pilotversuch in Zürich zeigt positive Resonanz

Der Stadtrat stützt sich auf einen Pilotversuch der Stadt Zürich an zehn Schulen. Die Resonanz auf die Gratisabgabe von Tampons und Binden sei sehr positiv und stosse auf hohe Akzeptanz bei den Schülerinnen und deren Eltern. Man habe zudem festgestellt, dass keine Artikel «auf Vorrat» entwendet werden. In einigen Westschweizer Kantonen ist die Gratisabgabe von Hygieneprodukten an Schulen bereits Usus.

Nicht in Erwägung zieht der Stadtrat die Abgabe von wiederverwendbaren Menstruationstassen, wie es das SP-Postulat ebenfalls vorschlägt. «Es fehlen gute Umsetzungsmodelle», heisst es lediglich in der Antwort. Ein Problem dürfte dabei die Hygiene respektive die Reinigung der Menstruationstassen darstellen, die aufgrund der Wiederverwendbarkeit in der Regel nur von einer Person genutzt werden.

