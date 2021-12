Stadt Luzern Luzerner Stadtparlament lehnt Velo-Initiative ab Die Initiative «Luzerner Velonetz jetzt!» fordert einen starken Ausbau der Velowege in der Stadt. Stadtrat und Parlament plädieren für einen Gegenvorschlag, der sogar noch mehr Velowege vorsieht. Robert Knobel Jetzt kommentieren 16.12.2021, 13.30 Uhr

In der Stadt Luzern soll bis 2033 ein 27 Kilometer langes Netz an Velohauptrouten geschaffen werden. Dort soll den Velos jeweils eine Fahrbahn von mindestens 1,8 Meter Breite zur Verfügung stehen. Wo immer möglich sollen diese Velobahnen getrennt vom übrigen Verkehr verlaufen. Dafür sieht die Stadt insgesamt 20 Millionen Franken vor.

Diese Massnahmen sind Teil des Gegenvorschlags zur Volksinitiative «Luzerner Velonetz jetzt!» von Pro Velo, über die im nächsten Mai abgestimmt wird. Der Gegenvorschlag des Stadtrats wird auch vom Parlament unterstützt. Die Initiative hingegen wird abgelehnt. Sie fordert zwar lediglich ein 20 Kilometer langes Velonetz, doch die Anforderungen an die Velowege sind in der Initiative deutlich höher: Die Fahrbahnen müssten pro Richtung mindestens 2 Meter breit und vom übrigen Verkehr «weitgehend getrennt» sein. Heute würde nicht einmal das Freigleis diese Anforderungen erfüllen.

Das Freigleis auf dem ehemaligen Trassee der Zentralbahn, hier im Gebiet Allmend. Bild: Nadia Schärli

Andreas Moser (FDP) findet die Forderungen der Initiative denn auch «zu extrem», wie er sagt. Es brauche «eine Politik der kleinen, aber hartnäckigen Verbesserungsschritte». Moser fügt mit Verweis auf die viel zitierte Velo-Vorzeigestadt in Skandinavien hinzu:

«Luzern wird nie Kopenhagen sein.»

Auch für Peter Gmür (Mitte) geht es vorerst darum, das Luzerner Velonetz von «praktisch inexistent zu einigermassen vorhanden» auszubauen. Dass es für Velofahrende in der Stadt Luzern an Komfort und Sicherheit mangelt, ist auch für Martin Abele (Grüne) offensichtlich: «Viele Eltern wollen ihre Kinder nicht in der Stadt Velo fahren lassen. Deshalb fahren sie sie mit dem Auto zur Schule.» In Luzern gebe es heute praktisch keine Velowege, sondern meist nur gelb gestrichelte Velostreifen. Abele sagt es so:

«Luzern bleibt eine vom Auto dominierte Stadt.»

Velofahren in der Stadt Luzern ist gefährlich - hier auf der Alpenstrasse. Bild: Pius Amrein

Das zu ändern, hat die Stadt allerdings nicht alleine in der Hand. Andreas Moser (FDP) gab zu bedenken, dass die «engsten, schwierigsten und gefährlichsten Strassen» Kantonsstrassen sind. Allfällige Verbesserungen für den Veloverkehr müsste dort der Kanton umsetzen. «Es ist nicht möglich, sichere Velorouten quer durch die Stadt zu realisieren, ohne dass der Kanton mitmacht», fand auch Benjamin Gross (SP). Die Stadt kann aber zumindest bei den kantonalen Stellen auf Verbesserungen hinwirken. Im Falle der Löwenstrasse ist dies kürzlich gelungen: Dort steht den Velos jetzt eine 2,5 Meter breite Spur zur Verfügung.

Genügend Platz für Velos in der Mitte der Fahrbahn auf der Löwenstrasse. Bild: Pius Amrein

Für Stadtrat Adrian Borgula (Grüne) lautet das Hauptziel der Velooffensive, «aus ungeübten Velofahrern geübte zu machen».

Teil des stadträtlichen Gegenvorschlags ist auch die Prüfung einer neuen Velobrücke über die Reuss im Gebiet Reusszopf. Für Benjamin Gross (SP) ist dies «ein klares Zeichen, dass der Stadtrat gross genug denkt, um Luzern zur Velostadt zu machen». Mit der Velobrücke würde auch eine neue Verbindung zwischen der Stadt und Emmenbrücke entstehen. Dies würde den heutigen Velo-/Fussweg (Xylophonweg) entlang der Reuss entlasten. Für Silvio Bonzanigo (parteilos) ist dies ein wichtiger Punkt:

«Der Xylophonweg muss für Fussgänger uneingeschränkt begehbar bleiben.»

Dies umso mehr, als die neue Kantonsverwaltung am Seetalplatz viel zusätzlichen Veloverkehr generieren werde.

Für Stefan Sägesser (GLP) ist zentral, dass das Versprechen des Stadtrats, das Velonetz bis 2033 umzusetzen, auch wirklich eingehalten wird. Einzig die SVP zweifelte am Nutzen eines neuen Velonetzes durch die Stadt. Jörg Krähenbühl (SVP) sagt zwar:

«Auch wir kennen Stellen in der Stadt, die nicht gerade einladend sind für Velofahrer.»

Dennoch befürchte die SVP, «dass der Individualverkehr einmal mehr den Kürzeren ziehen wird». Man dürfe das Velo nicht überhöhen, da es im Vergleich zum Auto noch immer einen verschwinden kleinen Anteil am Gesamtverkehr ausmache. «Der Stadtrat tut heute schon alles Mögliche, um das Velofahren attraktiver zu machen. Velobahnen sind ein Luxus, den wir uns wegen der engen Platzverhältnisse nicht erlauben können.»

