Stadt Luzern - Luzerner Stadtparlament sagt Ja zu Gratis-ÖV für Kinder

Luzerner Stadtparlament sagt Ja zu Gratis-ÖV für Kinder Erfolg für das Kinderparlament: Seine Forderung, dass Kinder und Jugendliche gratis den Bus benützen dürfen, findet Gehör – gegen den Willen des Stadtrats.

6.20 Franken: So viel kostet ein Retour-Ticket, wenn Kinder allein im Bus in der Stadt Luzern unterwegs sind. Für ein Jahresabo müssen die Eltern 610 Franken bezahlen. Das ist viel zu viel, findet das Stadtluzerner Kinderparlament. Es machte daher von seinem Recht Gebrauch, einen Vorstoss im Stadtparlament einzureichen. Und dieser lautet: Busfahren innerhalb der Zone 10 soll für Kinder und Jugendliche von 8 bis 18 Jahren gratis oder zumindest stark vergünstigt sein.

Kinder wünschen sich vergünstigte oder Gratis-ÖV-Tickets. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 18. März 2021)

Der Stadtrat wollte von dieser Forderung allerdings nichts wissen und beantragte die Ablehnung des Vorstosses. Er befand nämlich, Kinder sollen lieber zu Fuss gehen und Velo fahren. Zudem wäre Gratis-ÖV einem bewussten Umgang mit Mobilität abträglich. Das Stadtparlament sah dies anders. Eine Mehrheit von SP, Grünen und GLP stimmte für die Überweisung des Vorstosses und zerpflückte auch die Argumente des Stadtrats.

Links-Grün will «Elterntaxis» vorbeugen

Zum Argument, dass die Kinder lieber das Velo nehmen sollen, sagte Judith Wyrsch (GLP): «Wir gelten vielleicht als kinderfreundliche Stadt. Auf unsere Strassenverhältnisse trifft dies aber sicher nicht zu.» Jona Studhalter (Grüne) störte sich am Argument, Kinder würden dank kostenpflichtigem ÖV zu Kostenbewusstsein erzogen. «Man gibt dem Kind 6.20 Franken fürs Billett, damit es zum Südpol in den Musikunterricht fahren kann. Was lernt das Kind daraus? Es lernt, dass der Bus Geld kostet. Fährt man es aber mit dem Auto hin, lernt das Kind, dass die Fahrt gratis ist.» Dieses Missverhältnis sei sicher nicht im Sinne eines ökologischen Kostenbewusstseins. Auch für Tamara Celato (SP) ist Gratis-ÖV ein Mittel gegen unerwünschte «Elterntaxis», das zudem die Selbstständigkeit der Kinder fördere.

FDP und SVP lehnten den Vorstoss ab, obwohl sie durchaus Sympathien für das Anliegen des Kinderparlaments haben. Mike Hauser (FDP) fände es durchaus sinnvoll, über Preise und Angebotsstrukturen für Kinder und Jugendliche zu diskutieren. «Das Busfahren ganz gratis zu machen, ist aber zu radikal.» Das sah auch die CVP so, weshalb sie den Vorstoss zwar nicht ablehnte, sich aber der Stimme enthielt. Thomas Gfeller (SVP) kritisierte zudem die einseitige Bevorzugung von Kindern gegenüber Senioren oder Leuten mit kleinem Budget: «Müssten diese konsequenterweise nicht auch entlastet werden?»

Umsetzung ist noch völlig offen

Silvio Bonzanigo (parteilos) hält ebenfalls nichts von Gratis-ÖV für Kinder. «Zu Fuss gehen und Velofahren muss Priorität haben», so Bonzanigo, der das Velofahren in Luzern im Übrigen als «absolut zumutbar» bezeichnet:

«Luzern ist keine Velohölle.»

Umwelt- und Mobilitätsdirektor Adrian Borgula (Grüne) wiederholte die Haltung des Stadtrats, wonach der Gratisbus zu Fehlanreizen führen würde. «Dann würden künftig selbst kürzeste Strecken mit dem Bus zurückgelegt.» Wie der Stadtrat die Forderung von Kinder- und Stadtparlament genau umsetzen wird, ist noch völlig offen. Das Postulat hat die Funktion eines Prüfauftrags. Zu klären gibt es noch einige knifflige Fragen: Gilt der Gratis-ÖV in der ganzen Zone 10 oder nur auf Stadtgebiet? Profitieren alle Kinder davon oder nur solche, die in der Stadt wohnen? Offen sind auch die Kosten, welche die Stadt dem Verkehrsverbund Luzern (VVL) für die entgangenen Billetteinnahmen abgelten müsste.