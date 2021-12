Stadt Luzern Es geht auch ohne Laden: Luzerner Uhrmacher Hess zieht in neues Atelier im Wesemlin Hess Uhren schliesst den Standort bei der Hofkirche und empfängt die Kunden künftig direkt im Uhrmacher-Atelier. Dort kann man auch ausserhalb von Ladenöffnungszeiten vorbei kommen. Robert Knobel Jetzt kommentieren 20.12.2021, 11.30 Uhr

Es war ein bedeutungsvoller Schritt: Vor sieben Jahren zog Uhrmacher Walter Hess vom Obernau mitten in die Luzerner Innenstadt. Unweit von Bucherer, Gübelin, Chronoswiss & Co. eröffnete er zusammen mit seiner Frau Judith Hess bei der Hofkirche einen eigenen kleinen Uhrenladen.

Walter und Judith Hess in ihrem neuen Atelier im Wesemlin. Im Bild sieht man ein Gerät, mit dem Zahnräder für die Uhrwerke bearbeitet werden. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 17.12.2021)

Doch nun geben die beiden das Geschäft an der Stiftsstrasse 4 auf und ziehen ins Wesemlin. Direkt gegenüber der Klosterkirche eröffnet im Januar das neue Atelier von Hess Uhren. Hier wird Walter Hess weiterhin bis zu hundert Uhren pro Jahr selber herstellen, einen eigentlichen Laden gibt es aber nicht mehr. Judith Hess sagt:

«Es hat sich gezeigt, dass dies nicht zwingend nötig ist. Denn die Leute, die sich für unsere Uhren interessieren, kommen ganz bewusst zu uns – auch ausserhalb von Ladenöffnungszeiten.»

Die Uhren von Hess sind Einzelstücke mit mechanischem Uhrwerk, die nach traditionellem Handwerk hergestellt werden. Ihre Spezialität sind die kunstvoll ausgestalteten Zifferblätter, die unter anderem mit Diamantstaub belegt sind. Die Preise liegen zwischen 8000 und 15'000 Franken. Kaufen kann man die Uhren zwar auch online – doch bisher sei kaum von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht worden, sagt Walter Hess.

Das sei auch nicht verwunderlich, einen Kaufentscheid fälle man nicht allein aufgrund eines Fotos. «Die Leute wollen die Uhr in echt sehen. Sie wünschen persönliche Beratung, und dies braucht jeweils genügend Zeit.» Im Wesemlin steht neben der Werkstatt auch ein kleiner Empfangsraum zur Verfügung. Dort – oder im Sommer auch im grossen historischen Garten – finden künftig die Beratungsgespräche mit den Kunden statt.

Nur wenige asiatische Gruppentouristen

Die Kundschaft von Hess stammt hauptsächlich aus Europa und Amerika. Asiatische Gruppentouristen, welche auf weltbekannte Marken aus sind, sah man hingegen nur selten im Laden an der Stiftsstrasse. Deshalb war die Pandemie für Hess wohl etwas weniger dramatisch als für die grossen Bijouterien rund um den Schwanenplatz.

Ganz spurlos ist die Krise trotzdem nicht vorüber gegangen. Judith Hess sagt:

«Man spürt, dass die Leute im Moment andere Sorgen haben. Der Kauf einer neuen Uhr hat da keine Priorität.»

Hinzu kommen die Reisebeschränkungen, die selbst potenzielle Interessenten aus Europa davon abhalten, nach Luzern zu reisen. Auch wenn der persönliche Kontakt nie ganz zu ersetzen ist, so machen Walter und Judith Hess vermehrt auch online auf ihre Uhren aufmerksam – etwa auf Social Media.

Hoffen auf städtische Tourismusstrategie

Ansonsten hofft man auch bei Hess auf das Ende der Pandemie – und setzt auf die neue städtische Tourismusstrategie, welche anstelle von Gruppen- vermehrt Individualtouristen nach Luzern locken will. «Das ist für uns natürlich positiv», sagt Judith Hess.

Auch wenn Hess Uhren den Laden an der Stiftsstrasse aufgibt – ein Standbein in der Innenstadt gibt es weiterhin: In der Schmuckwerkstatt 1983 im Werchlaubengässli (Altstadt) stellt Hess seine Uhren aus. Und was passiert mit dem leer werdenden Lokal an der Stiftsstrasse 4? Dieses wird künftig durch die benachbarte Galerie Vitrine genutzt, welche ihre Fläche entsprechend vergrössert. Dies erlaubt grössere Ausstellungen, zudem wird die Galerie ab nächstem Jahr einen kleinen Kunstkiosk betreiben.

Das neue Atelier von Hess Uhren befindet sich ab Januar an der Wesemlinstrasse 40.

