Stadt Luzern macht mit Plakatkampagne auf Maskenpflicht im öffentlichen Raum aufmerksam Die vom Bund verfügte Maskenpflicht im öffentlichen Raum werde noch zu wenig eingehalten. Deswegen will die Stadt Luzern die Bevölkerung mit Hilfe von Plakaten dafür sensibilisieren, die Maske zu tragen, wenn die Mindestabstände nicht eingehalten werden können. 05.11.2020, 09.59 Uhr

(spe) Die Plakate der Stadt Luzern mit den Hinweisen zur Maskentragpflicht im öffentlichen Raum werden in der Stadt Luzern sowie in den Sozialen Medien platziert. Seit dem 29. Oktober gilt die vom Bundesrat verordnete Maskentragpflicht auch für Aussenbereiche, etwa in belebten Fussgängerzonen.

Beobachtungen in Luzern würden zeigen, dass dies noch zu wenig eingehalten werde, schreibt die Stadt in einer Mitteilung vom Donnerstag. Sie will auf die Bevölkerung mit Informationsplakaten an ausgesuchten Orten, wie stark frequentierten Strassen, Plätzen oder Parkanlagen daran erinnern.

Da die Massnahme des Bundesrates bezüglich des öffentlichen Raumes örtlich nicht genauer definiert werde, werfe diese Fragen auf, so die Stadt Luzern. Sie hält aber fest: «Grundsätzlich gilt nach Art 3c der COVID-Verordnung, dass sobald es im öffentlichen Raum zu einer Ansammlung von Personen kommt, bei welcher der erforderliche Abstand nicht eingehalten werden kann, eine Gesichtsmaske zu tragen ist.»

Die Kontrolle und Durchsetzung dieser Massnahme sei nicht einfach, so die Stadt. Sicherheitsdirektor Martin Merki betont: «Die Vorschrift des Bundes gilt. Es ist absolute Pflicht für alle Bürgerinnen und Bürger, eine Maske zu tragen, sobald die erforderlichen Mindestabstände nicht eingehalten werden können. Es geht um die Gesundheit von uns allen.»

Gemäss der Medienmitteilung will die Stadt keine Rayons für die Maskentragpflicht definieren, da die Dichte der Passantenströme stark schwankt. Die Bundesvorschrift gelte überall in der Stadt Luzern, wo es zu Situationen komme, bei denen die Mindestabstände nicht eingehalten werden können.