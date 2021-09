Stadt Luzern «Es besteht die Gefahr, dass wir das Gewerbe verlieren»: Der neue Präsident des Wirtschaftsverbands im Interview Benjamin Koch (45) hat im Juni Alexander Gonzales als Präsident des Wirtschaftsverbands Stadt Luzern abgelöst. Im Interview spricht er über Corona, Verkehrspolitik und Probleme mit der SP. Robert Knobel Jetzt kommentieren 06.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Benjamin Koch, neuer Präsident des Wirtschaftsverbands Stadt Luzern, fotografiert am Alpenquai.

Bild: Eveline Beerkircher (24. August 2021)

Seit eineinhalb Jahren kämpft die Wirtschaft mit der Coronakrise. Wie ist die aktuelle Lage in der Stadt Luzern?

Abgesehen von der Tourismus- und Freizeitbranche haben sich die Schäden bisher einigermassen in Grenzen gehalten. Dies ist vor allem der Kurzarbeit zu verdanken, die sich als geniales Mittel herausstellte, um die Auswirkungen der Krise zu mildern.

Die Stadt Luzern hat der lokalen Wirtschaft mit Millionen unter die Arme gegriffen. Wie wirkungsvoll war diese Hilfe?

Das hat sicher etwas geholfen, aber insgesamt spielte die Stadt eine untergeordnete Rolle. Entscheidend war die Unterstützung des Kantons. Der Kanton Luzern hat das ganz gut gemacht – jedenfalls besser als viele andere Kantone, allerdings weniger gut als etwa der Kanton Zug.

Was macht denn Zug besser als Luzern?

Zug war bei der Bearbeitung der Härtefallgesuche deutlich schneller und effizienter. Man merkt halt, dass Zug serviceorientierter ist als Luzern und für die Bürger da ist – und nicht umgekehrt.

Sie haben den Tourismus angesprochen, der besonders gebeutelt wurde. Wie lauten Ihre Prognosen für diese Branche?

Entscheidend ist, ob wir auch bereit sind, wenn die Touristen zurückkehren. Zuletzt gab es in Luzern zunehmend Kritik am Tourismus. Doch wenn wir Touristen wollen, müssen wir ihnen auch eine Infrastruktur bieten – etwa Carparkplätze. Man hätte mit einem Parkhaus Musegg viele Probleme lösen können. Doch nun machen wir das Gegenteil und schliessen auch noch den Parkplatz Inseli. Oder nehmen wir Airbnb: Diese Art zu reisen wird zunehmend attraktiv. Doch anstatt von der Entwicklung zu profitieren, will die SP Airbnb per Volksinitiative praktisch verbieten und auf drei Monate beschränken. Dieselben Leute nutzen solche Angebote im Ausland selber. Jeder denkt nur an sein eigenes Gärtchen, was ich sehr bedaure.

Der Wirtschaftsverband ist bürgerlich dominiert. Wie können Sie sich in der linkslastigen Stadtpolitik Gehör verschaffen?

Die Bürgerlichen machten früher wohl den Fehler, dass sie zu bewahrend waren. Dann kam eine neue politische Kraft mit dem Anspruch, alles zu ändern. Es entstand der Eindruck: «Die tun etwas, sind aktiv.» Das ist wohl auch ein Grund für den momentanen Erfolg der Linken. Doch leider haben viele dieser Veränderungen zusätzliche Regulierungen zur Folge. Das macht alles komplizierter und teurer, was weder im Interesse der Wirtschaft noch der Gesellschaft sein kann. Wir regulieren heute so viel, dass sich die Leute aus der Eigenverantwortung zurückziehen. Mein Wunsch wäre, dass wir vermehrt Innovationen fördern statt, die Wirtschaft immer stärker zu regulieren.

Der Wirtschaftsverband hat in der Vergangenheit insbesondere die Verkehrspolitik des Stadtrats regelmässig scharf kritisiert.

Das Grundproblem in der Verkehrspolitik ist, dass man immer nur das macht, was einem selbst nützt. Doch nur weil die Hälfte der Stadtluzerner kein Auto besitzt, bedeutet dies nicht, dass es keine Parkplätze in der Stadt braucht. Da fehlt einfach der Blick fürs Ganze.

Im Vorstand des Wirtschaftsverbands sind je ein Vertreter von FDP und SVP sowie zwei CVPler – darunter Sie selber. Gibt es eine spezifische CVP-Wirtschaftspolitik?

Es ist uns wichtig, dass die drei grossen bürgerlichen Parteien durch gewählte Grossstadträte im Vorstand des Wirtschaftsverbands vertreten sind. Die CVP ist zwar in erster Linie eine soziale bürgerliche Partei. Sie hat aber mit der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Gesellschaft (AWG) einen starken Wirtschaftsflügel. Durch die AWG bin auch ich schlussendlich zur CVP gekommen.

Könnten theoretisch auch Linke im Vorstand vertreten sein?

Wir schliessen niemanden aus. Wir laden bei unseren Anlässen auch regelmässig Politiker aus dem linken Spektrum ein – insbesondere von den Grünen. Sie haben jüngst bei der Finanzpolitik Verantwortung bewiesen, indem sie bei der Lockerung der Schuldenbremse Mass hielten. Mit der SP hingegen ist die Zusammenarbeit schwierig.

Der frühere Stadtpräsident Stefan Roth hatte sich stark für die Neuansiedlung von Firmen eingesetzt. Sollte sich die Stadt weiterhin darum bemühen?

Ja. Das Problem ist aber weiterhin der fehlende Platz. Ich kenne eine Bank und eine Uhrenfirma, die sich in Luzern niederlassen wollen, aber nichts finden. Ich setze nach wie vor Hoffnungen in die grossen Landreserven im Littauerboden und im Ibach. Gleichzeitig muss die Stadt weiterhin die Bestandespflege ernst nehmen. In den letzten Jahren wurden grosse Gewerbegebiete im Tribschen und jetzt auch an der Industriestrasse zu Wohnsiedlungen umgenutzt. Es ist schon sinnvoll, neue Wohnungen an zentraler Lage zu bauen. Doch es besteht die Gefahr, dass wir das Gewerbe verlieren und zu einer einfachen Dienstleistungs- und Partystadt werden.

Benjamin Koch (45) ist bei der Asermo AG für Finanzierungen von Immobilien und KMU verantwortlich. Seit 2016 ist er im Vorstand des Wirtschaftsverbands. 2018–2021 war er in der Parteileitung der CVP Stadt Luzern. Koch ist verheiratet, hat drei Kinder und ein Pflegekind.